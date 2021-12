Covid-19 : plan blanc activé dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, des opérations vont être déprogrammées

L'Agence régionale de santé demande ce mercredi aux hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes d'activer leurs plans blancs et d'organiser des déprogrammations, face à la cinquième vague épidémique.

Après la région PACA, au tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'Agence régionale de santé demande mercredi aux hôpitaux de l'ensemble de la région d'activer les plans blancs face à l'afflux de nouveaux patients atteints du Covid-19. Elle recommande également aux établissements de santé publics comme privés d'organiser la déprogrammation d'interventions chirurgicales.

Le taux d'incidence en Auvergne-Rhône-Alpes frôle les 600 cas sur 100 000 habitants ce mercredi matin. Il dépasse même les 800 en Drôme et en Ardèche, les taux les plus élevés de France. D’après Santé publique France, mardi soir, plus de 1 500 personnes atteintes de Covid-19 étaient hospitalisées dans les établissements de la région, dont 275 patients pris en charge en soins critiques.

"Les établissements de santé sont appelés à organiser de façon concertée sur leur territoire des déprogrammations d’une partie de leur activité chirurgicale, d’une part pour assurer une augmentation coordonnée des lits de réanimation, en veillant à une répartition équilibrée entre tous les établissements et d’autre part contribuer à l’accueil des patients en hospitalisation conventionnelle" communique l'ARS.

Le plan blanc a d'ores et déjà été activé à l'hôpital d'Aubenas en Ardèche le 25 novembre dernier. Le centre hospitalier Annecy Genevois avait également déclenché son plan blanc le 1er décembre dernier.

