Covid-19 : plus aucune personne en réanimation en Mayenne

La situation épidémiologique "se dégrade de façon manifeste" a rappelé le Premier ministre Jean Castex lors de son allocution en sortie du conseil de défense vendredi. En Pays de la Loire, l'agence régionale de santé a publié son dernier bilan de l'épidémie de covid-19 au même moment. Il apparaît que la Mayenne est le second département de la région qui a le taux d'incidence le plus bas : 27,8 pour 100 000 habitants.

Cas de covid-19 en Pays de la Loire - ARS

Seul département de la région sans personne en réanimation

Les deux personnes en réanimation sont sorties du service ces derniers jours. Vendredi soir, l'ARS constate qu'aucune personne n'est en réanimation en Mayenne. Il s'agit du seul département de la région à être dans ce cas. En revanche, neuf personnes sont hospitalisées. Depuis le 13 mai, l'ARS dénombre 1 584 cas positifs au covid-19 dans notre département.

La Mayenne n'est pas en zone rouge

Le Premier ministre Jean Castex a également précisé que 42 départements étaient en zone rouge pour "circulation active" du virus. Si la Mayenne n'est pas concernée, nos voisins des Loire Atlantique, Ille et Vilaine, Sarthe et Maine et Loire sont classés en rouge.