Covid-19 : plus besoin de masque à l'Hôpital Nord Franche-Comté

Le masque n'est plus obligatoire pour les patients et le personnel de l'Hôpital Nord Franche-Comté et du CHSLD Le Chênois. C'est ce qu'indique un communiqué de l'HNFC paru ce jeudi. Conséquence de l'évolution favorable de l'épidémie de Covid-19. Le risque est actuellement "modéré" dans le Territoire de Belfort.

Le port du masque reste obligatoire dans certaines situations, notamment en cas de symptômes tels que la toux, les éternuements et les maux de gorge. De plus, les patients asymptomatiques nécessitant une hospitalisation ne font plus l’objet d’un dépistage systématique.

Le dépistage reste obligatoire pour :

les patients admis pour une chirurgie avec ventilation

les patients âgés de plus de 65 ans présentant certains symptômes

les patients symptomatiques (avant ou pendant le séjour)

