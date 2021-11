Covid-19 : plus d'1,2 million de rendez-vous pris sur Doctolib pour la dose de rappel ce jeudi

C'est une ruée vers la troisième dose. Après l'intervention du ministre de la Santé ce jeudi, qui a annoncé l'élargissement de la dose de rappel du vaccin anti-Covid à tous les adultes cinq mois après leur dernière injection, les Français se sont précipités pour prendre rendez-vous.

Près d'1,250 million de rendez-vous pris jeudi

La plateforme de rendez-vous médicaux Doctolib a enregistré 1,246.687 million de prises de rendez-vous rien que ce jeudi, avant et après l'intervention du ministre. C'est trois fois plus que mercredi, où déjà, un pic important avait été enregistré à la veille des annonces du gouvernement, avec 360.000 rendez-vous.

Une majorité de 18-49 ans

Les prises de rendez-vous sont particulièrement importantes pour les 18-49 ans, jusqu'ici pas concernés par la dose de rappel. Cette tranche d'âge représente plus de plus de 60% des rendez-vous pris jeudi, contre un peu plus de 30% ce mercredi, indique Doctolib. Une liste d'attente de quelques minutes pour accéder au site a été mise en place ce jeudi, pour permettre au site de supporter l'afflux de connexions.

Les rendez-vous également en hausse pour la première injection

Le nombre de rendez-vous pris pour une première injection est également en hausse constante depuis le début de la semaine, avec un peu plus de 15.000 rendez-vous pris ce lundi, et 23.000 pris ce jeudi, soit un record depuis le 30 septembre.

Pour cette première injection, le délai d'attente moyen entre la prise du rendez-vous et sa réalisation augmente, passant de 8 jours, pour les rendez-vous pris ce mercredi, à 13 jours pour les rendez-vous pris ce jeudi.