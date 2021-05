Covid-19 : plus d'un million d'habitants de Bourgogne-Franche-Comté vaccinés

C'est un seuil symbolique qui a été franchi ce samedi : ça y est la Bourgogne-Franche-Comté dépasse le million de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Plus de 36% de la population est vaccinée

C'est l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui l'a annoncé dans un tweet ce dimanche 23 mai. Ces personnes sont précisément 1 007 450 et représentent désormais un peu plus de 36% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les deux doses pour près d'un demi million d'habitants

Parmi elles, un peu plus de 484 mille ont reçus les deux doses. Le département le plus vacciné est la Nièvre où le pourcentage de la population totalement vaccinée est d'un peu plus de 22%. En France plus de 22 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et près de 10 millions et demi sont totalement vaccinées.