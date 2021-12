Covid-19 : plus d'un million de tests réalisés ce jeudi en France, un record

La France a battu le nombre de tests antigéniques et PCR réalisés en une journée. Plus d'un million de tests ont été réalisés ce jeudi, tout comme ce vendredi. 94 214 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France, là encore un record.

Plus d'un million de tests antigéniques et PCR contre le Covid-19 ont été réalisés en une journée ce jeudi, à la veille du réveillon de Noël et selon Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, la barre du million a de nouveau été franchie ce 24 décembre. Il s'agit du plus grand nombre de tests effectués en une journée.

Gilles Bonnefond précise qu'on ne connaîtra pas avant "la semaine prochaine" le nombre exact de tests effectués la semaine de Noël.

Le site internet saturé

Ce vendredi, en raison de ce grand nombre de tests réalisés, le site SI-DEP, qui gère la collecte et la transmission des résultats, a connu une "saturation". Certains Français ont donc dû faire preuve d'un peu de patience, avant de connaître le résultat de leur test.

Le système était "en vrac", selon Gilles Bonnefond, pendant une vingtaine de minutes ce vendredi, entre 16h30 et 17h. Depuis, tout est rentré dans l'ordre et le site internet fonctionne de nouveau normalement en ce début de soirée.

Plus de 94.000 cas positifs en 24 heures

94.214 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures en France, selon les dernières données publiées par Santé publique France ce vendredi. Un nouveau record depuis le début de la pandémie, après le chiffre de la veille. Ce vendredi soir, la France compte 16.173 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 3.254 en réanimation.