Dans un point de situation publié sur son site, le ministère de l'Éducation Nationale annonce que 21.049 classes sont fermées à cause de cas de Covid-19. C'est un nouveau record depuis le début de la pandémie.

Covid-19 : plus de 21.000 classes fermées en France, un nouveau record

Le variant Omicron se répand toujours à grande vitesse dans le pays et notamment dans les établissements scolaires. 21.049 classes sont actuellement fermées à cause de cas de Covid-19 sur 527.200, soit 3,99% de l'ensemble des classes des écoles, collèges et lycées, indique ce vendredi le ministère de l'Education nationale, selon les derniers chiffres arrêtés hier à 13h.

C'est un nouveau record depuis le début de l'épidémie. La semaine dernière, 18.786 classes étaient fermées pour Covid-19.

Par ailleurs, 102 structures scolaires ont été fermées, en grande majorité des écoles (97 pour 4 collèges et 1 lycée). 572 072 élèves ont été testés positifs durant la semaine, soit 4,68 % des élèves français. Quant au personnel éducatif, ils sont 35.558 à avoir contracté le Covid-19, soit 2,96 % du total du personnel.