Covid-19 : 240 millions de doses de vaccins périmées ont été jetées dans le monde, 218.000 en France

Des milliers de doses de vaccins écrasés au bulldozer et enfouis sous terre, parce qu'elles ont dépassé la date de péremption. L'image choque, alors que des pays pauvres manquent toujours cruellement de doses et qu'un tiers de la population mondiale n'a reçu aucun vaccin contre le Covid-19.

Une enquête internationale, menée par plusieurs médias dont le journal Le Monde, révélait mardi que plus de 240 millions de doses de vaccins, issues des stocks des pays riches, ont été jetées car elles avaient dépassé leur date de péremption. En France, 218.000 doses du vaccin AstraZeneca, un temps écarté en raison des soupçons de risques de thrombose, ont été jetées car périmées, a indiqué la direction générale de la santé au Monde.

Un bilan sans doute largement sous-estimé

Parmi les 240 millions de doses jetées, 73 % sont des doses de Pfizer, le vaccin le plus utilisé dans les pays occidentaux, indique Le Monde. Le deuxième vaccin le plus "gâché" est celui d'AstraZeneca, qui représente 18 % des doses périmées.

Selon l'enquête, ce bilan, qui ne prend en compte que les stocks issus des pays riches, est sans doute largement sous-estimé, car les pays riches ont justement massivement donné des lots de vaccins à la limite de la date de péremption à travers le dispositif Covax, mis en place pour fournir des doses aux pays en voie de développement.

Face à des livraisons massives de doses à date courte, impossible de vacciner à temps

Devant les arrivées de ces lots de vaccins d'une durée de vie très courte, certains pays n'ont pas eu les moyens d'assurer leur distribution et la vaccination des population dans le temps imparti, faute de moyens et de logistique suffisantes. C'est ce qui s'est passé au Nigeria : en octobre dernier, le pays accepte des dons de 2,6 millions de doses d’AstraZeneca, dont 500.000 en provenance de France, relate Le Monde.

Mais ces doses ont une durée de vie restante de quatre à sept semaines. Le temps de tester les vaccins, de les acheminer à travers ce vaste pays et de faire vacciner les populations, seulement 1,53 million de doses ont pu être injectées avant d'être périmées. Plus d'un million de doses ont dû être détruites le 22 décembre 2021, enfouies au bulldozer dans une immense décharge à ciel ouvert à Gosa, tout près de la capitale Abuja. Un enfouissement qui présente des risques de pollution des sols et des eaux. En France, ce type de déchets est incinéré.

Des doses de vaccin AstraZeneca jetées dans la décharge de Gosa, près d'Abuja, au Nigéria, le 22 décembre dernier. © AFP - Kola Sulaimon

Dépassés par ces livraisons qui posent de nombreux problèmes, certains pays refusent désormais les dons trop compliqués à gérer : en décembre 2021, plus de 100 millions de doses à date courte données à Covax ont été finalement refusées par les pays bénéficiaires.

"Les pays riches ont voulu accaparer les doses de vaccin, et ça a conduit à ce gâchis"

Sur franceinfo ce mercredi, Pauline Londeix, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, a fait part de sa colère : "Un tiers de la population mondiale n’a reçu aucune dose de vaccin", a-t-elle rappelé. "Quand on voit les chiffres de gâchis, on ne peut être que choqué. Mais malheureusement, on pouvait s'y attendre parce que les pays riches ont voulu accaparer les doses de vaccin, ayant peur d'en manquer, voulant vacciner la population rapidement... Ils ont acheté les doses et ça a conduit à ce gâchis", a-t-elle expliqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le dispositif Covax est un échec - Pauline Londeix, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament

"Je crois qu'il y a un problème récurrent depuis le début de la crise du Covid, c'est la question de la gestion des stocks, qui est une constante assez catastrophique", a-t-elle précisé, avant d'estimer que "le dispositif Covax est un échec".

Pauline Londeix dénonce "le modèle compétitif" dans la course aux vaccins, qui a conduit à "des aberrations et des commandes massives d'AstraZeneca", premier vaccin à être homologué, alors que d'autres jugés meilleurs et plus sûrs ont ensuite été plébiscités.