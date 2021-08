Covid-19 : plus de 400 manifestants anti-pass sanitaire à Laval, ce samedi

Ils étaient entre 420, selon les autorités, et jusqu'à 500, d'après le comptage de France Bleu Mayenne sur place. Les manifestants contre le pass sanitaire ont de nouveau défilé samedi 28 août dans le centre-ville de Laval (Mayenne).

Partis du conseil départemental, ils ont démabulé dans le centre-ville, ont marqué une pause et un sit-in cour de la République pendant quelques minutes puis sont repartis en direction du square de Boston, lieu d'arrivée du cortège. La mobilisation continue de marquer le pas alors qu'ils ont été plus de 1 000 participants fin juillet. Mais cela reste un peu plus que la semaine dernière, où la guinguette organisée avait rassemblé quelque 200 personnes.

Des soignants qui refusent toujours le vaccin

Cependant, les revendications ne bougent pas : "Non au pass sanitaire", "Liberté !", "Non à la vaccination obligatoire". Ce sont quelques uns des slogans qu'on peut lire sur les pancartes. Mais les échéances arrivent également. Avec d'abord, l'extension du pass sanitaire pour les salariés travaillant dans les établissements recevant du public. Elle entre en vigueur ce lundi 30 août.

Christelle, qui est sans emploi, redoute que cela l'empêche de retrouver un travail. "Je ne veux pas de ce vaccin qui est une injection expérimentale, juge-t-elle. Je cherche dans le secrétariat et la comptabilité mais je peux me retrouver au contact du public et mon employeur peut me demander de me faire vacciner. Je refuserai automatiquement. Ca m'inquiète beaucoup." Seule solution : faire des tests de détection du Covid, toutes les 72 heures.

Se réorganiser pour perdurer ?

Ensuite, l'obligation vaccinale des soignants est appliquée à partir du 15 septembre. Il y a quelques blouses blanches dans le cortège lavallois, comme Thérèse. Elle travaille dans un Ehpad depuis 42 ans et elle a décidé de quitter son métier dans deux semaines : "On est mis au pied du mur, c'est du chantage, s'exclame-t-elle. Et quand on dit qu'on refuse le vaccin, on nous traite de complotiste ! On veut juste avoir le choix." A côté d'elle, sa collègue Céline acquiesce et elle dit "ne pas savoir ce qu'elle va devenir".

Un peu plus loin, il y a Christelle. Elle travaille auprès d'enfants dans le paramédical. Mais elle s'est résolue à la vaccination à contre-coeur car elle confie ne pas avoir songé à quitter son métier. Elle défile car elle réclame "la liberté pour les générations à venir".

Face à la baisse de la mobilisation, les manifestants commencent à envisager une réorganisation et notamment, l'idée de constituer des regroupements locaux pour peser auprès des élus. C'est en tout cas ce qui a été suggéré par un manifestant dans le haut-parleur.