Covid-19 : plus de 700 classes fermées en Ile-de-France

L'épidémie de Covid-19 regagne du terrain en France, y compris dans le milieu scolaire. Il n'y a jamais eu autant de classes fermées depuis la rentrée de septembre, selon le ministère de l'Éducation nationale. D'après un dernier recensement dévoilé ce vendredi 19 novembre, 4.000 classes étaient fermées la semaine dernière dans le pays, après la détection de cas positif ou cas contact. C'est plus du double par rapport aux précédentes données transmises avant les vacances de la Toussaint. Les élèves concernés ont été renvoyés à la maison pour une période d'isolement de 7 jours.

1.807 élèves testés positifs en Ile-de-France

Les chiffres sont en nette augmentation également chez nous, en Ile-de-France, avec 1.807 élèves testés positifs au Covid la semaine dernière (+420 en 24h), sur les 2,4 millions de jeunes scolarisés dans la région. Parmi les personnels de l'Éducation nationale, 129 ont contracté le virus sur un total de 202.000 membres (+ 29 en 24h).

110 classes fermées dans les Hauts-De-Seine, l'un des départements les plus vaccinés

En tête des départements les plus concernés, on retrouve encore la Seine-Saint-Denis avec 111 classes fermées. Il y en a autant dans les Yvelines. Plus surprenant, les Hauts-de Seine, où le taux de vaccination est pourtant l'un des plus élevé de la région, compte 110 classes renvoyées à la maison, contre 67 en Seine-et-Marne et 29 seulement dans le Val-d'Oise.

50.000 tests salivaires proposés ces derniers jours

Si les chiffres augmentent dans notre région, il faut aussi les relativiser. D'abord, on est encore loin des données enregistrées lors de la deuxième et troisième vague et surtout aucun établissement scolaire n'est fermé pour l'instant. La stratégie de dépistage est d'ailleurs toujours déployée avec plus de 50.000 tests salivaires proposés, depuis le 8 novembre, aux collégiens et lycéens.

Et le vaccin chez les écoliers ?

Reste le débat autour de la vaccination chez les plus petits, les moins de 12 ans. La réflexion est toujours en cours, assurait il y a quelques jours, le ministre de la Santé. Olivier Véran précisait néanmoins que la question ne serait pas tranchée avant début 2022, le temps d'obtenir l'avis de l'agence sanitaire européenne et celui des autorités scientifiques françaises.