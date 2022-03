Covid-19 : plus de 81.400 élèves positifs, en hausse de 54% sur une semaine

81.424 élèves étaient positifs au coronavirus ce jeudi, indique ce vendredi le ministère de l'Éducation nationale dans son point hebdomadaire, soit une hausse de 54% en sept jours. La tendance est encore plus marquée pour les personnels de l'Éducation nationale, avec une hausse du nombre de cas de 64% en une semaine : 10.201 d'entre eux étaient contaminés ce jeudi, contre 6.199 le 17 mars. Douze écoles sont entièrement fermées, dont trois rien que dans l'académie de Nantes.

3.080 classes sont également fermées en raison de l'épidémie, ce qui représente 0,6% de l'ensemble, un chiffre plutôt stable par rapport au 17 mars.

"On sait que ces chiffres ne sont pas bons car sur le terrain, le nombre de cas positifs au Covid ne fait qu'augmenter depuis une semaine chez les élèves et les profs, c'est reparti pour un tour", s'inquiète Guislaine David, la secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire. Et qui dit cas de Covid dans la classe dit retour préconisé du masque. "On se retrouve alors avec des élèves qui le portent de nouveau et d'autres non. Certains enfants n'y comprennent plus rien", lance Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa.

Le masque n'est plus obligatoire en classe

Depuis deux semaines, les 12,8 millions d'élèves du premier et du second degré ont tombé le masque en classe. Toutefois, il reste "fortement recommandé", en intérieur, à partir de six ans, pour les personnes contacts à risque durant les sept jours après la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas confirmés durant les sept jours suivant leur période d'isolement, selon le protocole actuel. Seule une décision préfectorale, en cas de cluster local, pourrait obliger le retour du masque sur le nez et la bouche des élèves.