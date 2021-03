Coronavirus : plus de 9.000 créneaux de vaccination libres en Aveyron

Les six grands centres de vaccination de l'Aveyron vont recevoir de nouvelles doses de vaccins à partir de ce lundi 15 mars. Plus de 9.000 places sont réservables par téléphone ou par internet pour des vaccinations entre le 15 mars et le 3 avril, toujours à destination des publics prioritaires.

Les centres de vaccination de Rodez, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, Espalion, Millau et Saint-Affrique, ouvrent de nouveaux rendez-vous avec les vaccins Pfizer et Moderna entre le 15 mars et le 3 avril. Plus de 9.000 nouveaux rendez-vous sont ouverts, en passant par Doctolib sur internet ou en appelant le 08.00.54.19.19.

Sont éligibles les personnes de plus de 75 ans, les personnes entre 18 et 74 ans atteintes de comorbidités (diabète, obésité, hypertension, etc) et les professionnels de santé à partir de 65 ans.

Parallèlement, la vaccination avec Astra-Zeneca se poursuit dans les cabinets et officines en ville.