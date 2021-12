Covid-19 : "Plus le virus circule, plus il va muter" rappelle le service virologie du CHU de Clermont-Ferrand

Ils sont seize à travailler dans ce service, réceptionnant les prélèvements faits au rez-de-chaussée du bâtiment, comme ceux de tout le CHU de Clermont-Ferrand et d'autres hôpitaux auvergnats. Il y a un an, au plus fort de la deuxième vague de Covid, l'activité tournait 24h/24. Aujourd'hui on n'y est pas encore, mais le laboratoire monte en charge. "Notre nombre de tests augmente de 50% de semaine en semaine", détaille la Professeur Cécile Henquell, cheffe de service.

Certes ils reçoivent moitié moins de prélèvements Covid qu'à l'automne dernier, mais plus de positifs et cette fois il faut systématiquement faire des analyses poussées. "On a l'obligation de faire un criblage des mutations et du séquençage à la fois pour surveiller l'arrivée de nouveaux variants et aussi pour surveiller l'évolution des virus chez les patients fragiles qui vont faire des infections longues."

Cette recherche de variant est un travail au long cours, il faut quatre à cinq jours pour séquencer et identifier formellement un variant.

Omicron peut-il devenir majoritaire ?

Parmi les prélèvements Covid analysés par la virologie du CHU de Clermont, "très très majoritaire à plus de 98%, c'est le variant Delta", confirme Cécile Henquell, mais un variant qui lui-même évolue. "On a déjà trois sortes de variant Delta différents."

à lire aussi Coronavirus : deux cas du variant Omicron confirmés en métropole

Pour l'heure, pas de variant Omicron en Auvergne, mais pour la virologue, "Ça va arriver, forcément. Mais il faut raison garder. C'est un virus qui fait peur parce qu'il a beaucoup de mutations, mais on a quand même les gestes barrières et pour l'instant il est trop tôt pour dire si ce nouveau variant est résistant au vaccin."

Pas sûr, même, qu'il colonise le pays. "Le variant Delta est extra majoritaire, il se transmet très très bien, est-ce que le Omicron va pouvoir prendre sa place ? On n'en sait rien pour l'instant."

Pour Cécile Henquell, le vaccin garde en tout cas, tout son intérêt. "Plus le virus circule, plus il va muter. Même si le vaccin n'empêche pas toutes les transmissions, il les diminue quand même de façon sensible et donc si le virus circule moins, il mutera moins et on sera moins confrontés à ce genre de nouveau virus."