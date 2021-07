Covid-19 : plusieurs cas positifs détectés au Cario Club de Mathay

La discothèque du Cario Club à Mathay, dans le Doubs, restera fermée ce weekend. Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans la boîte de nuit après les soirées du 16 et 17 juillet dernier. Deux employés et au moins trois clients sont malades, selon le patron de l'établissement.

L'information a été communiquée sur la page Facebook de la boîte de nuit, ce mercredi 21 juillet. La direction y invite les personnes présentes à se faire tester et à s'isoler et annonce fermer l'établissement jusqu'au 29 juillet prochain. "On a pris la décision de fermer ce weekend, vendredi et samedi, par précaution. C'est un coup dur financièrement parce qu'on se prive d'au minimum 25 % de chiffre d'affaires, déjà que c'était très compliqué pendant 17 mois, mais c'est vraiment la santé de nos collaborateurs qui prime avant le côté financier", détaille Mustapha Alami, le patron de l'établissement au micro de France Bleu Belfort Montbéliard.

Les cas positifs doublement vaccinés selon le patron du Cario Club

L'Agence Régionale de Santé a informé le patron de la boîte de nuit, Mustapha Alami, dès ce lundi 19 juillet. Pour l'instant, l'ARS nous confirme la présence de plusieurs cas positifs mais poursuit ses investigations pour déterminer le chiffre exact.

"D'après le monsieur qui s'est occupé du tracing à l'ARS, au moins trois personnes été testées positives étaient doublement vaccinées. Nous on n'a pas besoin de les tester puisqu'elles valident leur QR code. Nos deux salariés positifs sont doublement vaccinés aussi", explique, surpris, Mustapha Alami.

Le Cario Club est la seule discothèque du Nord Franche-Comté a avoir rouvert ses portes le 9 juillet dernier.