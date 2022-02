Covid-19 : plusieurs centres de vaccination vont fermer dans la Vienne

Clap de fin dans plusieurs centres de vaccination dans la Vienne : la préfecture annonce plusieurs fermetures ce jeudi, étant donné que "une majorité de la population est déjà vaccinée."

Le centre du Parc des Expositions de Poitiers s'arrêtera de fonctionner lundi prochain, au soir. Depuis son ouverture, 220 000 injections auront été faites, précisent les autorités. Celui de Châtellerault, situé salle Camille Pagé, baissera le rideau le mercredi 16 février, avec un bilan de 2 150 doses. Enfin, le site de Montmorillon pratiquera ses dernières injections de vendredi au soir. Il aura pratiqué 9 000 doses. Les centres de Lusignan et Civray continueront de vacciner.

Si vous souhaitez vous faire vacciner, ce sera toujours possible à la Polyclinique et au CHU, ou encore chez votre médecin, votre pharmacien et votre infirmier.