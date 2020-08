L'Agence régionale de Santé a identifier plusieurs clusters familiaux dans l'agglomération orléanaise. 20 personnes ont été testées positives dans les communes d'Orléans et de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Aucun cas ne nécessite une hospitalisation.

Covid-19 : plusieurs clusters familiaux identifiés à Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle

C'est un nouveau signal d'alerte sur une reprise de l'épidémie de coronavirus dans le Loiret : plusieurs petits clusters liés à l'épidémie viennent d'être identifiés par l'Agence Régionale de Santé dans l'agglomération orléanaise, à Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Il s'agit de clusters familiaux ou liés à des rassemblements de jeunes, selon nos informations. Il y a à ce jour 20 cas testés positifs de covid-19 dans les deux communes. Un cluster familial de sept cas a été identifié à St-Jean de la Ruelle et deux autres personnes ont été diagnostiquées comme atteinte du coronavirus sur la commune.

La situation est "sous contrôle"

Sur l'ensemble des patients, aucun ne se trouve dans un état grave ou n'a nécessité une hospitalisation à ce jour. Une campagne de dépistage plus important devrait être organisée dans les prochains jours à Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle.

La situation est "sous contrôle" assure l'ARS, "les cas contacts sont identifiés et des tests en cours". Christophe Lugnot, de l'Agence régionale de santé, explique que la plupart des cas de COVID 19 recensés en France ces dernières semaines sont liées à des rassemblements familiaux, comme des mariages ou des fêtes de famille : "se retrouver en famille cet été, c'est bien et c'est logique après le confinement, mais il faut rester très vigilant et éviter les effusions" alerte-t-il.

La préfecture du Loiret, dans l'arrêté publié vendredi pour interdire le rassemblement de pasteurs évangéliques de Nevoy, explique que les tests positifs au Covid-19 sont en hausse de 70% en deux semaines dans le Loiret et que le taux d'incidence dans le département a dépassé le seuil d'attention national.