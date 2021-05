Covid-19 : plusieurs opérations de vaccination ce week-end en Limousin

La deuxième phase du déconfinement se prépare, avec la réouverture des terrasses et des lieux culturels le 19 mai. En attendant, l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine met les bouchées doubles sur la vaccination contre le Covid-19, et encore pendant ce long week-end férié de l'Ascension. Plusieurs opérations et ouvertures sont prévues en Limousin.

Cinq centres ouverts jeudi de l'Ascension en Corrèze

Les 16 centres de vaccination du département sont ouverts sur ce long week-end, dont cinq ce jeudi de l'Ascension :

Meymac

Objat

Argentat

Uzerche

Ussel

Un nouveau centre de vaccination à Limoges

Ce jeudi 13 mai, jour férié, c'est également l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination dans le quartier prioritaire du Val de l'Aurence, au gymnase Jean le Bail. Ce centre, géré par les pompiers de la Haute-Vienne va, dans un premier temps fonctionner avec trois lignes de vaccination, soit 250 doses par jour.

Toujours à Limoges, un centre éphémère va fonctionner entre ce jeudi 13 mai et le samedi 15 mai au Pavillon du Verdurier. Trois jours qui vont être réservés à des public prioritaires comme les policiers municipaux ou les agents de la petite enfance.

Des soirées vaccination à Tulle

Pour toucher le nouveau public que sont les actifs, les centres de vaccination doivent revoir leur mode de fonctionnement et adapter leurs horaires. Ainsi, depuis le mardi 11 mai, à Tulle une soirée vaccination est mise en place entre 18h et 22h. Elle le sera jusqu'en juin.

Selon l'ARS Nouvelle-Aquitaine, ce mardi, 34.2% de la population haut-viennoise avait reçu une dose de vaccin et 14.4% avait reçu les deux doses. En Corrèze, elles sont 33.8% à avoir reçu une dose et 16.4% les deux injections.