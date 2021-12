Covid-19 : port du masque obligatoire dans le centre-ville de Belfort tout le mois de janvier

Le préfet du Territoire de Belfort Jean-Marie Girier publie ce jeudi un arrêté qui rend le port du masque de nouveau obligatoire en extérieur à Belfort pour les personnes de 11 ans et plus, du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Il concerne "l’intérieur de la Vieille ville dans un périmètre délimité par les rues « Sous le Rempart, Jean-Pierre Melville, Mobiles de 1870, Rosemont, Ancien Théatre, Général Sarrail, Cambrai, Emile Zola, Général Reiset, Docteur Fréry, et Pierre Bonnet ».

Le masque sera également obligatoire dans plusieurs espaces du centre-ville : "boulevard Carnot, place Corbis, faubourg des Ancêtres, Faubourg de France, rue Jules Vallès, rue Pierre Proudhon, Rue du Pont Neuf, Avenue Wilson".

L’arrêté prolonge aussi le port du masque "dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements d’enseignement, dont ceux relevant de l’enseignement supérieur, des CFA, des crèches, des établissements accueillant des activités périscolaires, des entrées et sorties des gares et lieux de culte".

Des mesures supplémentaires pour le réveillon

Outre le port du masque, le préfet annonce également d'autres mesures pour limiter les risques de contamination le soir du réveillon. Les activités de danse lors des soirées et évènements festifs sont interdites sur l’ensemble du Territoire de Belfort du 31 décembre 2021 à 20h au 1er janvier 2022 à 6h, en extérieur et dans les établissements suivants : les "établissements recevant du public (qu’ils soient permanents ou temporaires tels que tentes, chapiteaux et structures)", et les "espaces communs des résidences de tourisme et des meublés de tourisme".

Les débits de boissons à consommer sur place/permanents dont l’exploitant est titulaire d’une licence III ou IV, les restaurants dont l’exploitant est titulaire d’une petite licence restaurant ou d’une licence restaurant et les débits de boissons temporaires, devront fermer au plus tard à 2h du matin la nuit du réveillon.

La préfecture rappelle les mauvais chiffres de l'épidémie dans notre département : plus de 500 cas pour 100 000 habitants, et 93 patients hospitalisés à l’Hôpital Nord Franche-Comté, dont 15 en réanimation.