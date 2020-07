Covid-19 : port du masque obligatoire dans sept communes de la Mayenne

Après plusieurs maires ce mercredi, la préfecture de la Mayenne a pris à son tour un arrêté qui rend obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos de six communes du département. Il s'agit de Bonchamp-lès-Laval, Changé, L'Huisserie, Laval, Louverné et Saint-Berthevin.

Des maires du département de la Mayenne, qui vient de dépasser le seuil le seuil d'alerte concernant le taux d'incidence du coronavirus, avaient déjà pris des arrêtés ce mercredi. Le préfet de Mayenne a également pris un arrêté qui rend obligatoire le port du masque dans les lieux clos recevant du public dans six communes. Il est immédiatement entré en vigueur.

Les communes visées par cet arrêté préfectoral :

Bonchamp-lès-Laval

Changé

L'Huisserie

Laval

Louverné

Saint-Berthevin

Dans ces communes, le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les établissements clos qui reçoivent du public. En plus de ces communes visées par l'arrêté préfectoral, des maires ont pris des arrêtés dans le même sens. Cette obligation concerne aussi la commune de Cossé-le-Vivien. Le maire d'Evron pourrait prendre la même décision ce jeudi.

Par ailleurs, le Premier ministre Jean Castex annonce ce jeudi que le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux clos qui reçoivent du public dès la semaine prochaine.