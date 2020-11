Covid-19 : positivité ne signifie pas contagiosité

Il est désormais avéré qu’à l’issue d’un isolement respecté et en l’absence de symptômes, une personne ayant été positive au virus peut le rester longtemps sans pour autant être contaminante.

« Aucun danger pour leur environnement »

La charge virale présente dans l’organisme est détectée par le test RT-PCR mais ne représente plus un danger et ne doit donc pas empêcher la reprise du travail ou de l’école. Selon l’Agence Régionale de Santé de la Corse, « un portage prolongé d’ARN viral est possible après la phase de guérison (après un isolement de 7 jours) et ne correspond pas à la présence de particules virales infectieuses ». Le docteur Antoine Grisoni, président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé libéraux en atteste : « C’est inutile parce qu’on s’est aperçu que beaucoup de gens qui n’étaient plus du tout contagieux restaient positifs pendant des semaines et qu’il ne servait à rien de les retester, au contraire cela créé de la confusion alors qu’ils sont sans aucun danger pour leur environnement. »

Pour les grands comme les enfants

Ce qui est valable pour les grands l’est aussi pour les plus petits, le docteur Sylvie Ferrara, médecin conseillère technique du rectorat explique pour sa part que : « Tous les enfants ne sont pas obligés de faire un test. A l’école maternelle il est toléré que les enfants n’ont pas de test à faire, au primaire également. Lorsqu’un enfant est testé et qu’il est positif, au bout de 7 jours s’il n’a plus de symptômes ou qu’il n’en n’a jamais eu il pourra retourner à l’école. »

Le port du masque obligatoire dès 6 ans représente un rempart de plus pour des enfants déjà considérés comme peu contagieux © Radio France - France Bleu

Désormais à l’école le masque obligatoire dès 6 ans représente un rempart de plus pour des enfants déjà considérés comme peu contagieux et comme ailleurs il réduit également fortement la possibilité de nouveaux cas contact. En milieu scolaire, un foyer épidémique n’étant avéré qu’en présence de 3 cas dans la même classe.

Pour rappel un cas contact à ce jour est une personne qui partage le foyer d’une personne positive, a eu un contact sans masque à moins d’un mètre de distance ou durant 15 minutes dans un espace confiné avec une personne positive ou encore a reçu des soins de la part d’une personne infectée. Selon l’ARS, « une personne considérée comme contact à risque est dépistée à J +7 du dernier contact avec la personne positive et elle ne reprend pas son travail avant d’avoir un retour négatif de son test (ceci peut être donc à J +8 ou 9 selon la date du retour du test) ».