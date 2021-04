Covid-19 : des nouveaux tests mis en circulation pour détecter immédiatement les variants

"En une seule étape, on arrive à faire deux choses", se félicite Vincent Vieillefond, responsable technique du plateau microbiologie de Levallois Perret pour les laboratoires Biogroup. En partenariat avec ID Solutions, le groupe de biologie médicale lance de nouveaux tests pour permettre de diagnostiquer en même temps le Covid-19 et le variant qui a infecté un patient, en moins de 12h. "Pour l'instant on en a 100 000 en stock, mais on a prévu d'en avoir bien plus", poursuit le responsable.

Jusqu'ici, la procédure pour détecter la contamination aux variants britannique, sud-africain ou brésilien consistait à procéder à un deuxième test dit "de criblage", soit par un nouveau prélèvement, soit sur un prélèvement déjà effectué si le test initial était un PCR. La méthode proposée par les laboratoires Biogroup permet de se passer de cette deuxième étape. Comme l'a constaté Vincent Vieillefond, "les patients auxquels on rendait un résultat positif nous demandaient immédiatement 'de quel type de variant s'agit-il, sans que l'on puisse leur donner de réponse. Il y a une vraie demande pour identifier rapidement ces variants".

"Le prélèvement est exactement le même"

Visuellement, il n'y aucun changement à attendre de ces nouveaux tests : "le prélèvement est exactement le même, ce sont les réactifs utilisés en laboratoire qui change", explique le responsable.

Pour l'instant, en Île-de-France seul le site de Levallois-Perret propose ces nouveaux tests, le reste des laboratoires Biogroup dans la région seront approvisionnés dès le début de semaine prochaine. Le déploiement dans les 714 laboratoires du groupe en France sera effectué d'ici les deux prochaines semaines.