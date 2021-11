Covid-19 : pourquoi l'épidémie repart en Moselle ?

L'épidémie de Covid-19 regagne du terrain en Moselle avec une moyenne de 147 cas quotidien selon Santé publique France. Le taux d'incidence a lui plus que doublé en un mois pour atteindre les 100 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants. Les hôpitaux du département commencent à en ressentir les effets : près de 100 patients Covid sont actuellement pris en charge, dont vingt en réanimation, l'étape la plus sévère de la maladie. Une situation sanitaire qui se dégrade alors même que 73% des Mosellans ont reçu les deux doses du vaccins.

Relâchement sur les gestes barrières

Face à l'augmentation des contaminations, les autorités sanitaires brandissent une arme connue depuis le début de l'épidémie : les gestes barrières. "Le masque redevient en Moselle obligatoire, en extérieur comme en intérieur, lorsqu'on se rend dans un établissement qui reçoit du public", rappelle Parvine Lacombe, directrice du cabinet du préfet du département. La mesure s'applique également dans les regroupements de personnes, dans les manifestations par exemple.

Dans tous les cas, même si je suis vacciné, je peux contaminer quelqu'un" - Régis Moreau, directeur général du groupe Uneos

Les pouvoirs publics constatent que ces fameux gestes barrières sont de moins en moins respectés, notamment dans les cercles familiaux ou entre amis. "Ils se remettent à faire la bise, ils enlèvent plus souvent le masque, ils oublient les solutions hydroalcooliques", énumère Régis Moreau, directeur général du groupe Uneos qui comprend l'hôpital Belle Isle et Robert Schuman, à Metz.

Ces réflexes du quotidien se sont peu à peu effacés à mesure que l'épidémie a reculé. Au moment de sa reprise, les autorités sanitaires s'emploient à un rappel à l'ordre pour ralentir une cinquième vague. Ces règles sont également valables pour les personnes vaccinées : "Je suis vacciné, je peux envisager de faire la bise, mais est-ce que le deuxième en face de moi est vacciné ? Dans tous les cas, même si je suis vacciné, je peux contaminer quelqu'un", rappelle Régis Moreau.

Période hivernale

Ce relâchement des gestes barrières intervient en pleine période hivernale. Pour l'instant les scientifiques n'ont pas conclu à une corrélation entre le froid et le développement plus rapide du Covid-19. Mais les températures négatives modifient nos habitudes. "Les personnes se réunissent plus dans des lieux clos", décrit Régis Moreau. Durant l'hiver, nous sortons moins et surtout nos pièces sont également moins aérées, ce qui favorise les transmissions du virus. Cela ne veut pas dire que la vaccination contre le Covid-19 est inutile : dans 90% des cas, les personnes admises en réanimation n'ont reçu aucune dose.