Covid-19 : pourquoi Strasbourg est-elle la deuxième métropole la plus touchée après Paris ?

Avec un taux d'incidence de plus de 3500 nouveaux cas pour 100.000 habitants, l'Eurométropole de Strasbourg est la deuxième métropole française la plus touchée par l'épidémie de Covid, derrière Paris. On vous explique pourquoi

Avec un taux d'incidence de 3598 nouveaux cas pour 100.000 habitants, l'Eurométropole de Strasbourg est la deuxième métropole française la plus touchée par l'épidémie de Covid, derrière Paris. Les chiffres varient très rapidement, et d'autres métropoles, aux taux d'incidence très proches, vont ensuite repasser devant Strasbourg.

Reims est par exemple à plus de 2 500 cas pour 100.000 habitants, 2 533 pour Nancy. Le taux est même de 3 181 dans la Métropole de Lyon. Mais en attendant, c'est donc Strasbourg qui décroche la peu enviable deuxième place en France. Alors pourquoi ?

La présence forte des variants Omicron et Delta et la densité

Le variant Omicron, très contagieux, est très présent dans l'Eurométropole, comme partout en Alsace. Le nombre de cas a donc tendance à augmenter rapidement. Omicron représente 91% des contaminations dans le Bas-Rhin, contre 87% en France. Il y a aussi le variant Delta, qui reste présent autour de 10% des infections, et qui génère toujours des hospitalisations. La présence d'Omicron, très contagieux, est surtout gênante dans une agglomération où par définition la densité de population est relativement forte avec 3638 habitants au kilomètre carré. Et dans un département où la population urbaine de l'Eurométropole de Strasbourg représente 50% des habitants du Bas-Rhin.

Une intense activité de tests

Le Bas-Rhin s'est toujours fait beaucoup plus tester que d'autres départements. Et lorsque l'on cherche, on trouve. 16.346 tests pour 100.000 habitants dans le Bas-Rhin, c'est largement au dessus de la moyenne nationale des départements français établie à 13.125. Et même 17.781 tests pour 100.000 habitants dans l'Eurométropole, dans le Top 10 des agglomérations les plus testées. Avec un taux actuel de positivité de 20% !

Un relâchement marqué des gestes barrières

L'ARS est formelle. Les habitants ont tendance à se relâcher fortement sur les gestes barrières. Notamment dans les transports en commun. L'ARS va donc organiser plusieurs journées de médiation dans les trams du réseau CTS, à Strasbourg, avec par exemple des distributions de masques aux voyageurs. Ce sera lundi, mardi et mercredi 17, 18 et 19 janvier pour rappeler les bonnes pratiques, port du masque chirurgical qui couvre le nez et la bouche notamment. Ce jeudi et ce vendredi, des journées de médiation seront aussi organisées dans les TER de la SNCF en Alsace. L'ARS rappelle également l'importance du lavage régulier des mains.

En revanche, ce n'est pas un problème de vaccination

Le taux de vaccination dans le Bas-Rhin reste très bon par rapport à la moyenne nationale. Il est également loin d'être catastrophique dans l'Eurométropole de Strasbourg, un territoire jeune. Il s'établit à 71,3% de couverture de la population totale éligible. Avec des taux de vaccination qui montent jusqu'à 89% des 65-74 ans.

Dans le Bas-Rhin, globalement, 7% de la population éligible de plus de 18 ans seulement n'était pas vaccinée (14.2% dans le Haut-Rhin, à titre de comparaison). Il restait donc à vacciner au 9 janvier 63.994 personnes sur 904.000. La vaccination ne peut donc pas être un critère retenu pour expliquer les taux d'incidences très élevés, d'autant, rappelle l'ARS, que la vaccination n'empêche pas d'attraper le virus.

Pas un problème non plus de marché de Noël

"Le marché de Noël est sans doute le lieu où le risque d'être contaminé était le plus faible" estime Laure Pain, médecin coordinatrice à l'ARS du Bas-Rhin. Parce que les règles de port du masque notamment étaient très strictes.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Strasbourg a pour l'instant un taux d'incidence plus élevé que d'autres métropoles, ce taux n'est pas anormalement élevé, ne reflète pas en quelque sorte une anomalie. D'autres villes ou territoires rattraperont sans doute ce taux et le dépasseront dans les prochains jours.