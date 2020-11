Covid-19 : pourra-t-on nous obliger à nous faire vacciner ?

L'annonce lundi d'un vaccin efficace à 90% contre le Covid-19 relance le débat sur l'obligation vaccinale. La Haute Autorité de santé ne la recommande pas à ce stade pour le futur vaccin. Les politiques sont divisés. Et à peine 54% des Français disent vouloir se faire vacciner.

Les résultats prometteurs des essais de vaccin contre le covid-19 menés par les laboratoires Pfizer et BioNTech ont été annoncés lundi. Et déjà les politiques se divisent sur l’obligation de la vaccination. Mais peut-on nous obliger à nous faire vacciner ?

L’obligation vaccinale encadrée par la loi

Onze vaccins sont obligatoires pour les enfants, et dans certains métiers (dans le domaine de la santé, l’alimentaire, mais aussi pour travailler dans les morgues...), rappelle le site officiel vaccination-info-service.fr. Mais pour rendre un nouveau vaccin obligatoire face à une épidémie, le gouvernement ne peut décider seul, il doit faire voter une loi au parlement.

En 2018, lorsque la ministre de la Santé Agnès Buzyn a étendu à 11 le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants, il a fallu obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants s’exposent à des amendes ou des condamnations pénales.

Cette obligation vaccinale a été validée en 2015, par le conseil constitutionnel "afin de protéger la santé individuelle et collective" en conformité avec "l'exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu'elle est garantie par le Préambule de 1946".

Les politiques divisés

L’espoir d’un vaccin relance le débat. Yannick Jadot, mardi sur franceinfo espère que le vaccin sera obligatoire. L’eurodéputé Europe Écologie-Les Verts (EELV) ne "doute pas" que les Français veuillent se faire vacciner.

Or, à peine 54% des Français se disent prêts à se faire vacciner selon le dernier sondage Ipsos publié dans le Parisien/Aujourd’hui en France.

Le quotidien a interrogé les autres partis politiques. Les socialistes sont "pour", mais "après validation par l'organisation mondiale de la santé". Au RN, Marine Le Pen est "contre", évoquant la "responsabilité individuelle". Une "fausse bonne idée" qui risque de favoriser le "scepticisme et complotisme" selon la députée LFI et aide-soignante Caroline Fiat. Favorable aux vaccins, "mais un peu plus réservé sur le fait de le rendre obligatoire", répond le président de LR, Christian Jacob au Parisien/Aujourd’hui en France.

La Haute Autorité de santé ne le recommande pas

La Haute Autorité de santé qui conseille le gouvernement a publié lundi ses recommandations intermédiaires sur la mise en œuvre de la campagne de vaccination.

À ce stade, la HAS juge que "la vaccination contre le Covid-19 ne devrait pas être obligatoire, ni pour la population générale, ni pour les professionnels de santé" en raison "du manque de recul sur les futurs vaccins ainsi que sur leur capacité à limiter la contagion du virus, cela ne serait pas justifié". Elle suggère d'obtenir l’adhésion des Français en faisant toute la transparence sur les risques et les bénéfices attendus en tirant les leçons de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Une consultation publique est ouverte jusqu’au 30 novembre auprès des acteurs de la vaccination.