Covid-19 : la préfecture du Loiret prolonge l'obligation de porter le masque dans la métropole d'Orléans

L'arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque dans les vingt-deux communes de la métropole d'Orléans est prolongé d'un mois jusqu'au 16 janvier 2021. Destiné à lutter contre la propagation du coronavirus, il était censé prendre fin le 16 décembre. Les cyclistes et joggers sont dispensés

L'obligation de porter un masque dans les vingt-deux communes de l'agglomération d'Orléans perdure, sans surprise. L'arrêté préfectoral, en vigueur depuis le 29 août, qui est censé prendre fin ce mercredi 16 décembre, va être prolongé (une nouvelle fois) pour un mois, jusqu'au 16 janvier, nous indique la préfecture du Loiret.

Obligatoire pour tous, sauf...

Cela concerne toutes les personnes de plus de 11 ans sur l'espace public de la métropole, sauf pour les joggeurs, les cyclistes. Les personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation et mettant en oeuvre les mesures sanitaires sont exemptées aussi. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une amende de 135 euros, et même 375 euros en cas de récidive.

La liste des communes de la métropole où le port du masque reste obligatoire