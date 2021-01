Covid 19 : près d'un millier d'indriens vaccinés depuis le début de la campagne

L'Indre est le département qui a vacciné le plus en proportion de son nombre d'habitants depuis le début de la campagne vaccinale selon Xavier Roy, chef du service rééducation de l'hôpital de Châteauroux qui est aussi l'un des médecins qui gère cette campagne.

Entre les soignants de plus de 50 ans, les pompiers ou encore les résidents d'Ehpad, la campagne de vaccination est en train de trouver son rythme de croisière dans l'Indre. Elle va accélérer un grand coup dès la semaine prochaine avec l'ouverture de cette vaccination à tous les citoyens de plus de 75 ans explique Xavier Roy, chef du service rééducation de l'hôpital de Châteauroux qui est aussi l'un des médecins qui gère cette campagne. Il se félicite d'ailleurs que "près d'un milliers de personnes ont été vaccinés dans l'Indre. C'est le département qui vaccine le plus rapporté à 100.000 habitant dans toute la région."

Xavier Roy est l'un des médecins qui supervisent la campagne vaccinale dans l'Indre Copier

12 ou 13 centres de vaccination bientôt ouverts dans l'Indre

_"Nous avons douze, voire treize centres qui vont ouvrir bientôt pour avoir un maximum de lieux au plus proche des gens"_annonce Xavier Roy. Cela va se traduire donc par des créations de centres à Argenton sur Creuse, Issoudun, Le Blanc, La Châtre, Levroux, Buzançais, Châtillon ou encore Saint-Gaultier. Pour Châteauroux, il y en aura même deux à Châteauroux et à la salle Barbillat Touraine, à Belle Isle.

La vaccination ouverte à priori dès le 28 janvier pour les plus de 65 ans

Si le plan de marche est respecté, après l'ouverture aux plus de 75 ans, la campagne devrait s'ouvrir aux plus de 65 ans le 28 janvier. "On a un peu peur d'être débordés au début. L’IRSA, institut inter-régional pour la santé, reçoit depuis jeudi 60 appels par heure de gens pour se faire vacciner" témoigne Xavier Roy.