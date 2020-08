Coronavirus : près d'une centaine de cas positifs désormais dans le cluster du quartier de la Source à Orléans

Le nombre de cas augmente dans le cluster (foyer épidémique) détecté à Orléans la Source : l'agence régionale de santé indique, qu'à ce jour "près d’une centaine de personnes sont concernées et ont été testées positives au Covid-19, ce nombre étant évolutif au fur et à mesure de l’avancée des investigations."

Une centaine de cas positifs au coronavirus dans ce cluster dédormais

L'ARS confirme que ce cluster apparu en début de semaine fait suite à "des rassemblements familiaux et amicaux dans le quartier de La Source à Orléans". Selon nos informations, un mariage ayant réuni plus de 250 invités a été repéré comme étant la principale cause de la diffusion du virus.

De cinquante cas positifs, on est donc passé rapidement à presque une centaine de cas positifs et ce chiffre pourrait encore évoluer à la hausse, au fur et à mesure que les cas contacts et participants au mariage auront été testés.

Plusieurs autres petits clusters dans l'agglomération

Face à l'existence de ce cluster important (qui n'entraîne pas de cas graves ou d'hospitalisations, à ce stade, selon nos informations) et d'autres petits clusters familiaux ces derniers jours à Saint-Jean-de-la-Ruelle et Orléans, l'agence régionale de santé, en lien avec la préfecture du Loiret et les collectivités, a lancé une opération de dépistage massif et gratuit ouvert à tous ce jeudi dans l’agglomération orléanaise.

L'ARS appelle à la responsabilité collective

L’ARS Centre-Val de Loire rappelle que "le virus circule toujours dans notre région et que pour lutter efficacement contre un rebond de l’épidémie, il convient d’être collectivement responsables, d’adopter les gestes barrières, de privilégier le port du masque, de se laver régulièrement les mains ou d’utiliser une solution hydroalcoolique et de respecter les règles de distanciation physique."