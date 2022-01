Covid-19 : près de 200 classes fermées dans l'académie de Poitiers cette semaine

L'académie de Poitiers a communiqué, ce vendredi 7 janvier, les chiffres de contaminations au Covid-19 dans ses établissements scolaires, écoles primaires, collèges et lycées.188 classes ont fermé entre lundi et jeudi, mais aucune structure scolaire. En quatre jours, 734 élèves ont été contaminés.

Les écoles de l'académie de Poitiers ne sont pas épargnés par la vague de contamination au Covid-19. Ce vendredi 7 janvier, elle précise dans un communiqué que 188 classes sur plus de 130.000 (écoles primaires, collèges et lycées confondus) ont été fermées à cause d'un trop grand nombre d'élèves contaminés. En revanche, aucun établissement scolaire n'a été contraint de fermer totalement ses portes cette semaine.

En quatre jours, de lundi à jeudi midi, 734 cas de covid ont été relevés chez les élèves et 31 chez les personnels de l'éducation nationale. Le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne indiquait ce vendredi matin sur France Bleu Poitou qu'il y a près de 400 cas dans le département.

Le protocole sanitaire dans les écoles a d'ailleurs été mis à jour et allégé ce vendredi.