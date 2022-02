Covid-19 : près de 30 000 Béarnais risquent de perdre leur pass vaccinal ce mardi 15 février

Le pass vaccinal va être désactivé mardi 15 février pour tous les plus de 18 ans qui n'auront pas eu leur dose de rappel dans les temps. Ça concerne environ 8% des habitants des Pyrénées-Atlantiques. Leur QR Code ne fonctionnera plus.

Les règles pour conserver son pass vaccinal actif évoluent à partir de ce mardi 15 février, avec désormais un délai pour réaliser sa troisième dose de vaccin raccourci à quatre mois. Cela signifie que ceux qui n'ont pas leur schéma vaccinal à jour risquent de perdre leur pass, et de voir leur QR code désactivé et inutilisable. Ça concerne tous les Français âgés de plus de 18 ans qui ont reçu leur troisième dose il y a quatre mois ou plus, et qui n'ont pas attrapé le covid entre temps.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'Agence Régionale de Santé a fait les comptes : environ 8% de la population risque de perdre son pass. Pour le seul Béarn, ça représente environ 27 000 personnes. A la veille de la date fatidique, au centre de vaccination de Pau, plusieurs visiteurs admettent donc être venus uniquement pour se ranger dans les clous avant le 15 février.

"C'est mon dernier jour, sinon je ne peux plus avoir accès aux restaurants" souffle Benoît en sortant de sa troisième dose. "Donc je viens contraint et forcé, à reculons, je n'ai aucune motivation. J'ai même essayé d'attraper le covid pour éviter ça, mais je n'y suis pas arrivé !". Un autre Palois venu se faire vacciner explique avoir attendu jusqu'au dernier moment que le gouvernement lève l'obligation du pass.

Ce qui change à partir du 15 février, c'est aussi que désormais, l'injection de rappel doit être réalisée à partir de trois mois après la deuxième dose, et dans un délai maximum de quatre mois. Autrement dit, il n'y a désormais plus qu'une fenêtre d'un mois pour réaliser son rappel.