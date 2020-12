Coronavirus : 30 000 cas positifs déjà détectés avec la campagne de dépistage en Auvergne-Rhône-Alpes

La campagne de dépistage massif du Covid-19 menée depuis le 16 décembre par la région Auvergne-Rhône-Alpes a permis de tester près de 626 000 personnes (chiffre arrêté au mardi 22 décembre à midi) et de détecter 28 848 personnes porteuses du coronavirus. Si on considère que chacune contamine au moins une personne, "cela fait 30 000 contaminations évitées", a souligné le Président du conseil régional Laurent Wauquiez, lors d'un premier bilan de l'opération.

Des indicateurs très élevés

Principale surprise de cette campagne : le taux de positivité attendu autour de 1% et qui est finalement quatre fois plus important dans la Drôme (4,1%), la Haute-Loire (4%) et le Rhône (3,8%). Il est même de 4,5% en Ardèche, de 4,6% dans la Loire comme dans l'Allier et de 4,8% en Isère. La Haute-Savoie affiche le taux le plus élevé à 5,2% de cas positifs alors que la Savoie est à 3,5%. Ce taux descend dans le Puy-de-Dôme à 3,4% et à 2,7% dans le Cantal. Toutes les données seront transmises au conseil scientifique national.

Prolongation au cas par cas

Sur 1312 centres de dépistage montés pour cette campagne, certains prolongent l'opération au-delà du 22 décembre, date initialement fixée. Soit jusqu'à Noël, soit jusqu'au Nouvel An : cela dépend des municipalités et des volontés sur place. Ils sont toujours répertoriés sur la page dédiée du site d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les dépistages doivent en tout cas reprendre dans les lycées, les CFA et les Maisons familiales rurales à la rentrée de janvier.