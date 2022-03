Covid-19 : près de 52.700 élèves positifs, en hausse de 30% sur une semaine

Les contaminations repartent à la hausse dans les établissements scolaires plus d'une semaine après la levée de certaines restrictions dans les écoles, les lycées et les collèges. 52.669 élèves étaient positifs au Covid-19 ce jeudi, indique ce vendredi dans un point hebdomadaire le ministère de l'Éducation nationale. C'est 30% de plus qu'il y a une semaine. Cette hausse de cas concerne également les personnels de l'Éducation nationale : 6.199 étaient contaminés ce jeudi, contre 4.459 la semaine précédente.

Actuellement, quatre écoles sont entièrement fermées, dont deux dans l'académie de Metz-Nancy, une dans l'académie de Dijon et une autre dans l'académie d'Orléans-Tours.

3.184 classes sont fermées en raison de l'épidémie de coronavirus, ce qui représente 0,61% de l'ensemble. Ce nombre a légèrement augmenté par rapport au 10 mars, où 2.693 classes étaient alors fermées (0,51% de l'ensemble).

Le protocole sanitaire allégé dans les école depuis plus d'une semaine

Depuis le lundi 14 mars, le port du masque n'est plus obligatoire dans les écoles, les collèges et les lycées, pour tous les élèves et les personnels.

Le ministère a précisé que le protocole sanitaire passait "du niveau 2 au niveau 1" dans les établissements scolaires. Cela implique davantage de brassage entre les élèves, qui peuvent désormais être mélangés au-delà de leur niveau scolaire, mais en évitant les rassemblements importants. La pratique du sport peut, elle, se faire sans restriction à l'intérieur. Tous les élèves, masqués ou non-masqués, d'une classe, seront considérés cas contacts si un de leur camarade est testé positif au coronavirus, ainsi que l'enseignant s'il ne porte pas de masque.