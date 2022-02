Covid-19 : près de 6.000 classes fermées en France, un chiffre toujours en baisse

5.907 classes et 16 établissements scolaires sont fermés pour cause de Covid-19, indique ce vendredi le ministère de l'Education nationale dans un communiqué. Les chiffres ont été arrêtés ce jeudi à 13h. Cela représente 2% des classes dans le pays et 0,05% des établissement scolaires.

146.347 élèves ont en revanche été testés positifs ces sept derniers jours et 12.323 des personnels enseignants.

Des chiffres en baisse

La semaine dernière, 16.836 classes et 48 établissements scolaires étaient fermés pour cause de Covid-19, la tendance est donc nettement à la baisse.

Cette "perspective de baisse nous conduit à penser à un allègement" expliquait vendredi dernier le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui évoquait déjà une amélioration de la situation sur le front du Covid-19 dans les écoles.

Le protocole sanitaire bientôt allégé

Les annonces sur le protocole sanitaire à l'école seront faites "d'ici la fin de semaine", avait précisé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans son point presse à l'issue du Conseil des ministres, ce mercredi. Le gouvernement, qui attend également l'avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), pourrait donc s'exprimer ce vendredi. Jean Castex est d'ailleurs l'invité du journal de 13h de France 2.

Les pistes envisagées seraient une diminution du nombre d'autotests, la fin du port du masque en extérieur ou encore un éventuel allègement du niveau de protocole à l'école primaire, qui pourrait être ramené du niveau 3 au niveau 2, autorisant à nouveau un plus grand brassage des élèves, ont indiqué mardi des syndicats.