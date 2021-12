Covid-19 : près des gares, écoles, centres commerciaux, le port du masque renforcé en Mayenne

Le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort a signé un nouvel arrêté le mardi 30 novembre fixant les modalités du port du masque en extérieur. Ces dispositions ont pris effet ce mercredi 1er décembre et sont applicables jusqu'au lundi 3 janvier 2022 inclus.

Dans toutes les communes du département de la Mayenne, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque de protection dans l'espace public et sur la voie publique, dans les moments d'affluence pendant lesquels il n'est pas possible de pouvoir respecter les règles de distanciation physique et les gestes barrières.

L'arrêté précise que le masque est obligatoire dans les centres-villes, sur les marchés, les brocantes, dans les files d'attente. Egalement lors rassemblements, des manifestations déclarées, des événements sportifs, artistiques ou culturels. Port du masque aussi aux abords des établissements scolaires aux heures d'entrée et de sortie des élèves, aux abords des centres commerciaux, grandes et moyennes surfaces, aux abords des établissements sportifs couverts ou de plein air au moment des compétitions et enfin, aux abords des gares routières et ferroviaires.

Le non respect de ces consignes représente une contravention de 4e classe, définie par une amende forfaitaire de 135 euros.