Covid-19 : presque plus aucun centre de vaccination en Loire-Atlantique et en Vendée

Alors que l'injection de la deuxième dose de rappel vient de commencer pour les 60 ans et plus, les derniers centres de vaccination de notre secteur ferment ! Il n'en reste déjà plus que quatre en Loire-Atlantique et un en Vendée. Samedi, il n'y en aura plus qu'un dans chaque département : sur l'île d'Yeu pour la Vendée et, a priori, à Nantes pour la Loire-Atlantique.

Et si le centre de vaccination de l'île d'Yeu, installé à l'hôpital, reste ouvert, c'est parce que c'est le seul endroit de l'île où on peut recevoir une injection. Actuellement, des créneaux sont ouverts une fois tous les 10 jours. Ailleurs dans le département, tous les centres avaient déjà fermé à la fin du mois de mars. La Roche-sur-Yon en dernier, le 26 mars, après avoir assuré 224.000 injections en 15 mois.

En Loire-Atlantique, à part à Nantes où la salle festive Nantes-Erdre devrait rester ouverte, partout ailleurs on ferme. À Ancenis, où le centre avait été transféré à l'hôpital, à la fin du mois mars avec seulement trois jours d'ouverture par semaine ces derniers temps et même s'il y a un petit peu plus de monde avec la deuxième dose de rappel pour les 60 ans et plus. À Châteaubriant et à Saint-Nazaire où le LiFE, la grande salle de la base sous-marine, va reprendre sa programmation.

Et ça ne devrait poser aucun problème pour la suite de la vaccination. C'est ce qu'affirme le syndicat des pharmaciens qui assurent déjà 90% des injections dites "de ville" (celle pratiquées par eux, par les médecins, les infirmiers, les kinés, etc). Tout simplement parce que malgré l'élargissement du deuxième rappel, ils ne voient que très, très peu de patients : une moyenne de trois personnes par jour et par officine la semaine dernière. Ils peuvent faire beaucoup plus.