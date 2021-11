Covid-19 : quand et où porter le masque en Bretagne ?

La cinquième vague de covid-19 sévit en France et la Bretagne n'est pas épargnée. Le contexte climatique et l'approche des fêtes de fin d'année, sont également favorables à la diffusion de l'épidémie. On vous fait un récapitulatif des endroits où le port du masque est obligatoire. Cette obligation s'applique uniquement aux personnes âgées de plus de 11 ans. Des mesures qui risquent cependant d'être bouleversées jeudi 25 novembre lors de la conférence de presse du ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans le Finistère

Le département du Finistère connaît une augmentation importante du taux d'incidence depuis quelques semaines, ce taux étant passé de 30,7 pour 100 000 habitants au 27 octobre 2021 à 71,9 au 15 novembre 2021. En conséquence, le préfet du Finistère, Philippe MAHÉ, maintient les obligations actuelles du port du masque jusqu'au 3 janvier 2022 inclus. Autrement dit le masque c'est sur le nez :

dans les marchés de plein air , brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers et ventes au déballage ;

dans les files d'attentes , notamment celles constituées pour l'accès à un établissement recevant du public ;

dans un rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires, routières et maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des véhicules de transport.

Le port du masque reste également obligatoire pour ceux qui participent à un rassemblement revendicatif, sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie publique et pour lequel le respect d'une distanciation de deux mètres entre les participants est impossible, en raison notamment du nombre de participants. Les obligations de port du masque sont par ailleurs renforcées, et s'appliquent dans les trois cas suivants, toujours jusqu’au 3 janvier :

aux abords des écoles , collèges et lycées en raison de la survenue de nouveaux cas dans ces établissements ;

au sein des marchés de Noël ;

à certains lieux soumis au pass sanitaire, en raison de la densité de population qui s'y concentre dans un espace confiné : enceintes sportives closes ou couvertes, salles de concert ou de spectacle.

Dans les Côtes d'Armor

Mesures sanitaires spécifiques dans le département des Côtes d'Armor jusqu'au 31 décembre inclus. Le port du masque demeure obligatoire en extérieur dans les situations suivantes :

sur les marchés , aux jours et heures d’ouverture au public ;

sur les brocantes, ventes au déballage dès lors que le pass sanitaire ne peut être mis en œuvre ;

dans les files d’attente ;

; aux abords extérieurs (dans un rayon de 50 mètres) des écoles, collèges et lycées et de tous les lieux d’accueils collectifs de mineurs ;

aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, ferroviaires et embarcadères aux heures d'arrivée et de départ des transports en commun ;

lors de tout rassemblement organisé sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, dès lors que le pass sanitaire n'est pas imposé. Ceci concerne notamment les marchés de noël, fêtes foraines, foires, spectacles de rue, feux d'artifice, etc.

Dans le Morbihan

Enfin, au regard de la dégradation de la situation sanitaire dans le Morbihan, qui enregistre au 22 novembre 2021 un taux d’incidence de 146,4 cas pour 100 000 habitants, contre un taux de 26,1 cas le 22 octobre 2021, Joël Mathurin, préfet du Morbihan a pris ce mardi 23 novembre 2021 un arrêté préfectoral renforçant les mesures liées à l'obligation du port du masque dans le département. A compter du mercredi 24 novembre 2021, sur tout le territoire du département, le port du masque est obligatoire dans les espaces extérieurs suivants :

sur les marchés de plein air , les marchés de Noël, les brocantes, les braderies, les trocs, puces et les vide-greniers ainsi que les ventes au déballage et ce pendant toute la durée de l’événement ;

aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, ferroviaires et maritimes aux heures d'arrivée et de départ des transports en commun ;

aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des écoles, collèges et lycées ;

dans toute file d'attente constituée sur l'espace public ;

pour toute personne participant à un rassemblement sur la voie publique, qui n'est pas soumis à l'obligation du passe sanitaire, et pour lequel le respect d'une distanciation de deux mètres entre les participants est impossible.

Masque obligatoire également dans certains espaces soumis au pass sanitaire :

les salles d’auditions, de conférences, de réunions ;

les salles de concerts et de spectacles ;

les salles à usages multiples, sauf lors de la pratique d’une activité physique ou sportive ;

les cinémas ;

les chapiteaux, tentes et structures ;

les établissements de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles ;

les établissements sportifs clos et/ou couverts, sauf lors de la pratique d’une activité physique ou sportive ;

les salles de jeux, escape-games, casinos ;

les foires et salons ;

les musées et salles d’expositions temporaires ;

les bibliothèques ;

les bars et restaurants lors des déplacements à l’intérieur de l’établissement ;

les fêtes foraines.

Cet arrêté sera en vigueur jusqu'au 8 janvier 2022.

Dans le Morbihan, le masque redevient obligatoire en extérieur lors de certaines manifestations. © Radio France - Préfecture du Morbihan

À noter que l’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Par ailleurs, le non-respect des obligations de port du masque est puni d’une amende de 135 euros. Pour en savoir plus sur les mesures sanitaires en vigueur, rendez-vous sur les sites des préfectures : Finistère, Côte d'Armor et Morbihan.