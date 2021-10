Covid-19 : quatre classes fermées en Côte-d'Or cette semaine

Dans son dernier point de situation concernant l'épidémie de Covid-19, le rectorat annonce que 9 classes de primaires et de maternelles sont fermées dans l'Académie de Dijon, c'est à dire dans les quatre départements de l'ancienne Bourgogne, dont quatre en Côte-d'Or.

Quatre classes fermées pour cause de Covid-19 dans le premier degré en Côte-d'Or, des classes de maternelles et de primaires. Il y en a 9 au total dans l'Académie de Dijon. Pour autant aucun des 1 954 écoles et établissements scolaires n'ont été contraints de fermer leurs portes.

Cela représente 0,1% des classes concernées

Neufs classes cela représente 0,1% des plus de 6 500 classes du 1er degré de Côte-d'Or, de l'Yonne, de Saône-et-Loire et de la Nièvre selon le rectorat dans son dernier point de situation ce jeudi. Au total 31 élèves et un personnel de l'Education Nationale sont touchés par le COVID-19 sur les 7 derniers jours, 10 de ces élèves sont originaires de Côte-d'Or.

Le communiqué du rectorat de Dijon, selon des chiffres arrêtés au jeudi 14 octobre 2021 à 13h - Capture d'écran du communiqué du Rectorat

La vaccination progresse dans les collèges et les lycées

Par ailleurs, "260 établissements ont proposé un parcours vaccinal aux élèves sur 260 collèges et lycées" dans l'Académie de Dijon explique encore le rectorat dans un communiqué.