Covid-19 : quatre décès supplémentaires en Mayenne, 15 personnes en réanimation

15 personnes se trouvent actuellement en réanimation pour cause de Covid-19 en Mayenne.

Selon le dernier bulletin de l'ARS des Pays de la Loire, 74 personnes sont décédées des suites d'une contamination à la Covid-19 en Mayenne depuis le début de l'épidémie, soit quatre personnes de plus depuis mardi.

En cette fin de semaine, il y a 112 personnes hospitalisées dans les différentes services Covid dont 15 en réanimation. C'est le chiffre le plus haut jamais atteint au cours de cette deuxième vague et c'était également le chiffre maximum atteint lors de la première vague au mois d'avril dernier.

Le taux d'incidence est reparti à la hausse à 292 cas sur les sept derniers jours pour 100 000 habitants contre 275 mardi et 262 jeudi. Ce chiffre est encore plus important concernant les personnes de plus de 65 ans : 310 cas pour 100 000 habitants.

Enfin, le taux de positivité est stable à 18,5%.