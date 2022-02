Des soignantes répondent à l'appel de l'hôpital du Mans, en manque de bras face au covid

Quatre infirmières et une aide-soignante ont répondu à l'appel de l'hôpital du Mans. Une autre infirmière part en renfort au CH de Saint-Calais. Ces professionnelles font partie de la réserve sanitaire et resteront pour un mois. La tension hospitalière reste forte et les hôpitaux manquent de bras.