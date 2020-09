Covid-19 : quatre nouveaux centres de dépistage ouvrent dans la Loire pour les patients prioritaires

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture de la Loire ouvrent quatre nouveaux centres de diagnostic au Covid-19 dans le département, afin de donner la priorité aux cas les plus urgents et de désengorger les autres sites. Ainsi, ces centres sont réservés aux patients prioritaires.

Quatre centres de dépistage supplémentaires dans la Loire

Ces quatre nouveaux sites dédiés aux patients prioritaires sont les suivants :

l'ex-école du Fuyant à Roanne, ouverte depuis le 23 septembre. Tous les matins.

la salle des fêtes Jean Dasté, à Rive-de-Gier, ouverte depuis le 28 septembre. Uniquement sur rendez-vous, les matins.

un nouveau centre à Saint-Etienne va ouvrir le 1er octobre prochain

un nouveau centre à Firminy, à partir de la semaine du 5 octobre.

Sur place, les mairies fournissent les locaux. Les infirmières libérales réalisent les prélèvements. L’ARS apporte quant à elle un soutien à l'enregistrement des données administratives.

Qui est prioritaire ?

Les personnes dites prioritaires sont les suivantes :

Les personnes disposant d’une prescription médicale

Les personnes ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19

Les personnes « contact à risque » : personnes ayant été contactées par l’Assurance maladie (CPAM), l’ARS ou l’Education nationale dans le cadre des démarches de contact-tracing autour d’un cas confirmé de Covid19

Les professionnels de santé et assimilés intervenant au domicile (Les professionnels de santé exerçant en établissement de santé ou médico-social doivent avoir accès un test au sein de leur structure de rattachement, lorsque cette possibilité est proposée). Ces personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h et obtenir les résultats dans les 24h suivantes.

Où peut-on se faire tester en Loire et en Haute-Loire ?

Pour les personnes non prioritaires, en Loire et Haute-Loire, voici les sites réalisant des dépistages au Covid-19 :

Les données sur les centres de dépistage dans la Loire - ARS

La suite des données sur la Loire - ARS