Covid-19 : quatre nouveaux patients transférés vers des hôpitaux bretons

Quatre nouveaux patients ont été transférés ce lundi vers des hôpitaux du Finistère : deux au CHRU de Brest et deux au centre hospitalier de Quimper. Ces quatre patients arrivent de Saint-Etienne. Ce qui porte à 26 le nombre de patients accueillis en Bretagne depuis le 27 octobre.

Quatre patients ont été transférés ce lundi du CHU de Sainte-Etienne, dans la Loire, pour être hospitalisés dans des hôpitaux bretons. Deux ont été accueillis au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille de Quimper et deux au centre hospitalier régional universitaire de Brest, dans le Finistère. Ces transferts ont été effectués par avion médicalisé, en lien avec les SAMU. En plus du pilote et du co-pilote, trois personnels médicaux accompagnent les deux patients.

Ce nouveau transfert porte à 26 le nombre de patients accueillis en Bretagne depuis le 27 octobre. Le Finistère compte 66 lits de réanimation, la capacité passera à 97 le 14 novembre. En fin de semaine dernière, le taux d'occupation des lits de réanimation était de 44% dans le département.