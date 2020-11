14 patients, malades du covid, sont transférés ce lundi de la région Auvergne-Rhône-Alpes vers un établissement hospitalier d'une autre région de France, moins saturée : la Bretagne, la nouvelle Aquitaine, le Grand Est et l'Ile de France. Parmi eux, 4 patients de le Loire.

Covid-19 : quatre patients de la Loire transférés vers les hôpitaux de Brest et de Quimper

Quatre patients ligériens ont décollé d'Andrezieux-Bouthéon pour Brest et Quimper, ce lundi, repartis dans deux avions médicalisés. Chaque appareil dispose de deux civières. A l'intérieur, en plus du pilote et du copilote, trois soignants (médecins ou infirmiers) accompagnent les malades.

Ce lundi, en tout, ce sont 14 personnes qui ont donc été transférées d'Auvergne-Rhône-Alpes vers un établissement de Bretagne, de Nouvelle Aquitaine, du Grand Est ou d'Ile de France. Des transferts qui ont débuté à la mi-octobre, pour anticiper et prévenir la saturation des établissements hospitaliers de la région.

Toutes les décisions de transferts, en dehors de la région, sont prises en coordination avec la cellule de crise du Ministère de la santé. En accord avec la famille du patient et sous réserve de son état de santé.

Depuis le début des transferts, en comptant les transferts du jour, ce sont 21 patients d’hôpitaux de la Loire qui ont été transférés vers d’autres régions de France.

Les transferts en chiffres :