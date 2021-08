Covid-19 : quatre soignants du CHU de Saint-Étienne partent en renfort aux Antilles

Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 aux Antilles, 240 soignants partent en renfort de métropole ce mardi 10 août, dont quatre du CHU de Saint-Étienne. Une infirmière et une aide-soignante doivent aller prêter main forte en Martinique, tandis que l'autre moitié de l'équipe monte dans l'avion affrété pour la Guadeloupe.

Participer à l'élan de solidarité dont Saint-Étienne avait bénéficié à l'automne

C'est le cas d'une cadre de santé qui pilote le pôle urgences-réanimation de l'hôpital Nord et d'Amandine Gagneux-Brunon qui part pour quinze jours. L'infectiologue n'a pas hésité longtemps avant de se porter volontaire : "Je garde un souvenir ému de la deuxième vague en région stéphanoise où nous avions des taux d'incidence relativement comparables à ce qu'il se passe en Martinique et en Guadeloupe à l'heure actuelle. Nous avions dû réorganiser l'hôpital en quelques jours. La solidarité entre soignants m'avait marquée (...). Et ce qui a été difficile pour nous l'automne dernier doit l'être encore plus pour nos collègues d'Outre Mer où les conditions d'effectif sont parfois un peu plus compliqués qu'en métropole".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Soixante sapeurs pompiers de l'Hexagone partent aussi épauler leurs collègues antillais. Trois sont partis de la Loire et cinq de Haute-Loire.