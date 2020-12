Covid-19 : Que pensent les seniors de la vaccination ?

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une première phase de vaccination contre le COVID-19 à destination des 750 000 résidents d'EHPAD et des personnels de santé. La HAS préconise ensuite d'élargir au fur et à mesure que les doses seront disponibles. Qu'en pensent les premiers concernés?

La Haute Autorité de Santé (HAS) donne ses recommandations sur la vaccination contre le COVID-19. Elle préconise de vacciner dans un premier temps les personnes âgées vivant en EHPAD soit 750 000 personnes dans le pays ainsi que les personnels de ces établissements. Puis la HAS recommande une vaccination en quatre autres phases progressive. Rappelons que le Président, lors de sa dernière intervention, a précisé que la vaccination ne serait pas obligatoire. Alors qu'en pensent les premiers concernés ? Au Havre, Amélie Bonté a demandé son avis dans la résidence pour seniors "Les Jardins d'Arcadie".

A 98 ans, Lucienne fait confiance à son médecin traitant

ECOUTEZ Lucienne, 98 ans et demi à propos de la future campagne de vaccination contre le COVID-19 Copier

Je fais entièrement confiance à mon médecin, c'est à lui que je confie ma santé."

Lucienne vit sereinement cette période de crise sanitaire et de confinement. Dans sa résidence près de la plage du Havre, elle vit seule, son fils et ses petits-enfants sont au Canada. Elle ne s'ennuie pas et passe son temps à lire, son vrai plaisir. Le coronavirus ? Lucienne n'en a pas peur, à 98 ans et demi comme elle dit, elle en a vu d'autre ! Concernant la future vaccination contre le Covid-19, elle s'en remet à son médecin traitant "Il faut s'entourer de beaucoup de précautions, voir son médecin, si il considère que c'est meilleur pour moi à mon âge ou si au contraire je ne risque pas d'être brutalisée par ce vaccin."

Maurice, 80 ans est un peu sceptique

ECOUTEZ Maurice, 80 ans, qui attend d'avoir du recul sur ce vaccin contre le Covid-19 Copier

Je pense qu'on a mis ce vaccin un peu vite sur le marché."

Maurice vit avec sa femme dans la même résidence. Il est très prudent et applique scrupuleusement les gestes barrières, d'autant que sa fille est infirmière. Pour autant, il ne courra pas se faire vacciner, il espère avant quelques réponses "Je ne me ferai pas vacciner tout de suite. J'attendrai les avis des autorités sanitaires européennes et françaises et le temps qu'il faudra pour avoir le recul sur les effets secondaires." Maurice précise qu'il pourrait accepter le vaccin sur injonctions des médecins qui le suivent mais que beaucoup de questions restent en suspend.

Michel, 92 ans sera parmi les premiers vaccinés

ECOUTEZ Michel, 92 ans qui sera parmi les premiers à se faire vacciner Copier

On fait confiance, si un vaccin sort c'est qu'il a été étudié quand même."

Michel avoue mal vivre cette période de crise sanitaire. Il a peur "d'attraper" le Covid-19 parce qu'à son âge dit-il "pas sûr de ressortir de l'hôpital". Michel dit avoir conscience que le vaccin ne sera pas le remède miracle et il pense que les gestes barrières resteront en place encore un moment.