Covid-19 : que sait-on du variant BA.5 qui pourrait devenir majoritaire en France ?

Des symptômes plus longs mais pas plus sévères : le Covid-19 fait son retour en France avec le sous-variant BA.5, qui remplace progressivement le BA.2 qui s'était installé ces derniers mois. Il apparaît plus contagieux que les variants précédents, ce qui suscite de l'inquiétude parmi les soignants.

C'est le sous-variant d'Omicron responsable de la reprise épidémique en France : avec la septième vague, le BA.5 remplace progressivement les précédentes versions du Covid-19 qui s'étaient installées ces derniers mois. Deux tiers des nouveaux cas détectés en France ces dernières semaines sont liés aux nouveaux sous-variants d'Omicron. Sur la semaine du 13 au 19 juin, le nombre de personnes chez qui le sous-variant BA.5 a été détecté au cours des dépistages Covid-19 a augmenté de 41%, indique Santé publique France.

Plus contagieux et résistant à l'immunité

Le sous-variant BA.5 se propage d'autant plus rapidement qu'ils semble être à la fois plus contagieux et capable de réinfecter des personnes déjà contaminées par de précédents variants. C'était déjà le cas pour le sous-variant d'Omicron BA.1, bien plus capable que le variant original Delta d'infecter des personnes vaccinées ou déjà contaminées. "À chaque fois, on a trois fois plus de contagiosité" avec un nouveau variant qu'avec les précédents, alerte Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, invité de Ma France sur France Bleu ce mercredi. "C'est un facteur d'inquiétude", lance le médecin, puisque "ce virus est _extrêmement contaminant_".

Ce variant BA.5 apparait également limiter l'immunité des personnes qui ont déjà eu le Covid-19. "Malheureusement, oui", il est possible d'être contaminé une deuxième fois en l'espace de deux à trois mois, explique Gilles Pialoux. "Si vous avez été infecté en janvier par le sous-variant BA.1 et que vous attrapez le virus actuel BA.5, vos anticorps ont sept fois moins d'efficacité", précise-t-il. Il y a aussi "une _érosion de l'efficacité de la protection du vaccin contre les formes sévères, au bout de quatre à six mois_", selon Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. "BA.4 et BA.5 se propagent mieux et échappent un peu mieux au vaccin, les premiers patients qui arrivent à l'hôpital, dans les services maladies infectieuses sont des patients âgés qui ont reçu deux ou trois doses", confirme-t-elle.

Des symptômes plus fréquents mais pas plus graves

Les vaccins restent néanmoins efficaces contre les formes graves de la maladie avec le sous-variant BA.5. Au-delà même de l'effet du vaccin, "on sait que les symptômes ne sont pas plus sévères" avec ce nouveau sous-variant, rassure Anne-Claude Crémieux, mais seulement plus fréquents. "Santé publique France a comparé les sous-variants d'Omicron BA.1 [qui avait déferlé en janvier] et BA.5, indique Gilles Pialoux. Il y a probablement trois à cinq fois moins de formes asymptomatiques _aujourd'hui_."

Parmi les symptômes, certains font leur retour comme au début de l'épidémie, avec "plus de fièvres, de pertes de goût et d'odorat, de douleurs et de syndromes ORL" (qui touchent notamment les voies respiratoires), précise Gilles Pialoux. Les symptômes sont aussi "plus longs" selon lui : "on était habitués avec Omicron à avoir des symptômes pendant quatre ou cinq jours, explique le médecin de l'hôpital Tenon, là, _ça dure plutôt une semaine_."

Appels à remettre le masque

Avec un taux d'incidence du Covid-19 qui "a doublé en une semaine sur la quasi-totalité du territoire" selon Matignon, les appels à remettre le masque ou renforcer les gestes barrière se multiplient. La Première ministre Élisabeth Borne a demandé mardi aux préfets et autorités sanitaires d'encourager le port du masque "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", en particulier "les transports en commun", dans lesquels il n'est plus obligatoire depuis le 16 mai. Appel renouvelé ce mercredi par le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, pour qui "c'est la meilleure façon de se protéger".

"Il faut remettre le masque, notamment les personnes qui prennent les transports, et il y en aura de plus en plus cet été", acquiesce le médecin Gilles Pialoux. Il incite également à renforcer le rappel du vaccin pour les personnes les plus fragiles. "On a un angle mort de la vaccination pour la 4ème injection pour les plus de 60 ans", s'inquiète-t-il. Au 20 juin, seuls 26,5% des 60-79 ans et 30,1% des plus de 80 ans éligibles à un second rappel de vaccin l'avait déjà reçu.