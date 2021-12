PCR, antigénique, autotest : quel test anti-Covid choisir avant les fêtes et quand le faire ?

Le ministère de la Santé a publié le 8 décembre dernier ses recommandations pour limiter la transmission du Covid-19 durant les fêtes de fin d'année. Limiter le nombre d'invités, aérer les pièces et enfin réaliser un test avant de se réunir. De nombreux Français ont en effet l'intention de se faire dépister avant de se réunir en famille. Les laboratoires d'analyse et les pharmacies sont d'ailleurs confrontés à une demande bien plus importante que l'année dernière.

Pour vous aider, France Bleu fait le point : quel test réaliser en fonction de votre situation ? Quand le faire ? Quel test pour les enfants ? Quel coût ?

Un test pour qui ?

En préambule, les autorités sanitaires invitent l'ensemble des personnes, vaccinées ou non, à se faire tester dans les heures précédant les moments de fêtes. Si la vaccination est très efficace pour lutter contre les formes graves du Covid-19, elle permet également de réduire le risque d'être contaminé et de contaminer ses proches. Mais il existe toujours un risque moindre de transmettre ou d'attraper le virus malgré le vaccin.

Quand réaliser son test ?

Les autorités sanitaires recommandent de se faire tester le plus tard possible avant une réunion de famille. Dans l'idéal, le jour-même via un autotest ou la veille, soit 24h avant une échéance, avec un test antigénique, voire un PCR. Si vous avez donc prévu de vous rassembler le 24 décembre au soir pour fêter Noël, il est donc conseillé de faire son test le jeudi 23 ou le 24 au matin. Idem pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, réaliser le test le 30 décembre ou le 31 au matin.

Les autorités sanitaires indiquent également qu'un test négatif n'est pas synonyme de relâchement des gestes barrière (distanciation physique, port du masque, aération, lavage de mains, etc.)

Quels types de test ?

S'il existe plusieurs types de test, tous ne se valent pas en termes d'efficacité. Il faudra aussi prendre en compte la durée nécessaire pour obtenir les résultats.

Le test PCR, le plus fiable

Il s'agit du test le plus "fiable actuellement" selon la Haute autorité de santé pour détecter la présence du virus dans un organisme. Le test PCR est le seul à pouvoir détecter l'ARN et permettre notamment d'identifier le variant grâce à un séquençage.

Il est d'ailleurs le seul test recommandé en cas de symptômes qui durent depuis au moins cinq jours et le seul accepté avant une opération chirurgicale. Les tests PCR les plus pratiqués sont ceux réalisés à partir d'un échantillon du mucus dans le nez, récolté dans le nasopharynx, cette cavité se situant derrière la narine. Ils peuvent également être réalisés à partir d'un échantillon salivaire (voir plus bas).

En revanche, il s'agit du test le plus long pour obtenir les résultats. Ceux-ci s'obtiennent après analyse en laboratoire et sont disponibles généralement en 24h et parfois jusqu'à 72h. Il s'agit également du test le plus cher quand ils ne sont pas pris en charge. Pour rappel, une personne majeure non vaccinée et sans ordonnance devra débourser 44 euros pour un test PCR.

Enfin, les tests PCR ne sont pas proposés en pharmacie. Il risque donc d'y avoir embouteillage dans les laboratoires au moment des fêtes puisque la demande est très forte et que le personnel sera lui aussi en vacances.

Le test antigénique, le plus rapide

Contrairement aux test PCR, les tests antigéniques se font directement en pharmacie et le résultat s'obtient en 15 minutes. Il s'agit donc du moyen de dépistage le plus simple d'accès et le plus efficace pour savoir si l'on est positif ou non. Les autorités sanitaires indiquent que les tests antigéniques sont recommandés, au même titre que les PCR, pour les personnes symptomatiques depuis moins de cinq jours. Egalement recommandés pour les personnes cas contact et sans symptôme.

En revanche, les tests antigéniques sont un peu moins fiables que les PCR. Selon la Haute autorité de santé, les tests antigéniques présentent un risque de faux négatif dans un cas sur cinq. En cas de résultat positif, il faut alors faire un test PCR pour le confirmer.

Si vous êtes une personne majeure, non vaccinée et sans ordonnance, un test antigénique en pharmacie vous coûtera 22 euros. Sinon il est gratuit.

L'autotest, le plus pratique pour les fêtes

Les autotests font partie de la catégorie des tests antigéniques et le prélèvement est donc réalisé par l'utilisateur lui-même. Il faut enfoncer un écouvillon dans sa narine, mais moins profond que pour les PCR ou antigéniques classiques. Il s'agit donc d'un prélèvement nasal et non pas nasopharyngé. Le résultat est obtenu en moins de dix minutes.

Les risques d'erreur de manipulation de la part des utilisateurs étant importants, les autotests sont considérés comme les moins fiables des moyens de dépistage. C'est pourquoi les autorités sanitaires lui reconnaissent une fiabilité uniquement lorsque qu'ils sont réalisés de manière répétée. Le ministère de la Santé a d'ailleurs mis en ligne un mode d'emploi des autotests.

Les autotests sont donc recommandés pour les personnes sans symptôme, qui ne sont pas cas contact et qui estiment ne pas être contaminées. C'est pourquoi les autotests sont particulièrement conseillés par le Conseil scientifique avant les réunions familiales des fêtes de fin d'année, qualifié de "geste le plus utile", pour les personnes les "moins fragiles, les plus jeunes et les plus actives socialement".

Les autotests nasaux coûtent en moyenne 5,20 euros l'unité en pharmacie et ne sont pas remboursés par l'Assurance maladie, sauf s'ils sont réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé et que vous justifiez d'un schéma vaccinal complet, ainsi que pour les mineurs et les personnes ayant une contre-indication à la vaccination.

Le test salivaire, idéal pour les enfants mais non disponible en pharmacie

Principalement utilisés dans les campagnes de dépistage massif, les tests salivaires sont utilisés pour les élèves des écoles élémentaires. Son usage est dons recommandé pour les personnes qui ne présentent pas de symptôme ou pour celles qui sont cas contact et pour qui le prélèvement nasopharyngé est déconseillé, comme les enfants par exemple.

Légèrement moins fiables que les tests pratiqués dans les narines, les tests salivaires sont ensuite analysés en laboratoire, à l'instar des tests PCR. Les résultats s'obtiennent donc généralement en 24h. En revanche, ils ne sont pas disponibles à l'achat en pharmacie. Outre les campagnes de dépistage réalisés dans le cadre scolaire, ils ne sont réalisables qu'en laboratoire.

Les tests salivaires sont gratuits sur prescription ou pour les mineurs. Ils coûtent 40 euros dans les autres cas.