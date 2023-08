Covid-19 : quelles sont désormais les règles en cas de test positif ?

Le Covid-19 revient dans la liste des dix diagnostics les plus fréquents chez SOS Médecins ce mercredi, alors qu'un nouveau variant a été détecté . Alors que faire en cas de test positif au Covid ? Ai-je droit à un arrêt de travail d'office ? Dois-je m'isoler ? Qu'en est-il des cas contact ? Le protocole à suivre après un test positif au Covid-19 a beaucoup évolué depuis mars 2020. France Bleu fait le point sur les règles à suivre à ce jour.

ⓘ Publicité

Prévenir ses proches

En cas de test positif, la première étape est d'avertir ses proches (famille, amis, collègues), et toutes les personnes croisées "dans les 48 heures avant l’apparition des symptômes du Covid-19 ou dans les 7 jours avant le test positif en l’absence de symptôme", peut-on lire sur le site de l'Assurance maladie .

Prévenir son médecin

Il est fortement conseillé d'appeler votre médecin, pour une consultation en personne ou en visio, pour évaluer la gravité et l'évolution des symptômes, particulièrement si vous êtes une personne à risque, c'est-à-dire que vous êtes susceptible de développer une forme grave du Covid-19. Le cas échéant, le professionnel de santé peut vous prescrire un traitement antiviral qui diminue les risques d’hospitalisation.

Les personnes à risque sont les personnes âgées et/ou immunodéprimées, mais aussi les personnes en obésité morbide, atteintes de trisomie 21, ou souffrant de certaines maladies rares, liste l'Assurance maladie. Vous êtes également considéré à risque "si vous avez plus de 65 ans et que, aux maladies ci-dessus, s’ajoutent des pathologies chroniques susceptibles de vous rendre plus vulnérable à la maladie comme le diabète, l’insuffisance cardiaque ou respiratoire et l’hypertension". C'est ce qu'on appelle les comorbidités.

Appliquer les gestes barrières et éviter les contacts avec les autres

Depuis le 1er février 2023, l’isolement n'est plus obligatoire pour les personnes testées positives au Covid-19. Cependant, il est recommandé d'appliquer des règles de bon sens, comme pour toutes les autres maladies. Évitez les contacts avec les personnes fragiles et appliquez les gestes barrières suivants, listés par l'Assurance maladie :

se laver régulièrement les mains

tousser ou éternuer dans son coude

se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

limiter au maximum les contacts avec les autres, ou respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres

saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

porter un masque de protection maximale

aérer le plus régulièrement possible

Arrêt de travail et télétravail

Depuis le 1er février, il n'est plus possible de demander un arrêt maladie dérogatoire sur le site de l'Assurance maladie. Si vos symptômes ne vous permettent pas de travailler, c**'est à votre médecin de vous prescrire un arrêt de travail**. Le site officiel de l'administration française recommande de "télétravailler dans la mesure du possible". "Par ailleurs, les personnes infectées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent bénéficier d’une reconnaissance spécifique en maladie professionnelle", précise l'Assurance maladie.

Et si le test est négatif ?

Ce n'est pas parce que l'autotest est négatif qu'il faut arrêter de faire attention. "Il est important de continuer à observer rigoureusement les gestes barrières", conseille l'Assurance maladie. Et si des symptômes similaires au Covid-19 persistent, il est conseillé de faire un test en laboratoire ou en pharmacie pour confirmer les résultats.

Si je suis cas contact ?

Il est conseillé pour les cas contact de surveiller leur santé, comme l'apparition de fièvre ou d'autres symptômes, mais elles n'ont plus l'obligation de s'isoler et ne seront pas contactées par l’Assurance Maladie, comme c'était le cas précédemment. C'est ce qu'on appelait le "contact tracing".

Il est conseillé d'adopter les mêmes règles que les personnes positives : respecter les gestes barrières (port du masque, distanciation physique, lavage des mains), éviter le contact avec les personnes fragiles, et faire un test de dépistage.