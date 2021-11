Covid-19 : quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement pour endiguer la cinquième vague ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran annonce en conférence de presse ce jeudi midi de nouvelles mesures pour faire face à la cinquième vague de Covid-19. Les grandes lignes ont été dévoilées ce mercredi à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire. Confinement et couvre-feu n’en font pas partie.

Service réanimation du Chu d'Angers, le Maine-et-Loire figure désormais parmi les territoires les plus touches par la 5eme vague de Covid.

Ouvrir le rappel vaccinal à tous, durcir les règles d’obtention du pass sanitaire… plusieurs pistes sont envisagées par le gouvernement pour faire face à la cinquième vague de Covid-19 en France tout en évitant un nouveau confinement. Avant l’annonce par Olivier Véran ce jeudi à 12h30 du détail des mesures, les grandes lignes ont déjà fuité ce mercredi à l’issue d’un Conseil de Défense. Pour la première fois en trois mois, le seuil des 30.000 cas quotidiens a été franchi mardi.

Étendre la campagne de rappel du vaccin anti-covid

La dose de rappel, dite "troisième dose" devrait être ouverte à tous les adultes, sans distinctions d’âge dans les semaines qui viennent. Le gouvernement devrait donc prochainement permettre à toutes les personnes majeures de recevoir un rappel, mesure portée par le Conseil scientifique et le Conseil d’orientation de la campagne vaccinale ces derniers jours. L’Ordre des médecins s’est également prononcé mercredi en faveur d’une généralisation de la troisième dose de vaccin anti-covid.

Aujourd’hui elle est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes souffrant de comorbidités, le 1er décembre la campagne s’ouvre aux plus de 50 ans.

Pass sanitaire renforcé

Un renforcement des contrôles du pass sanitaire à l’entrée des bars, restaurants, cinémas et transports est également quasiment acté. "Evidemment que le pass sanitaire reste un outil central: (...) nous voulons même le renforcer", a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire, puis d'un conseil des ministres.

Le gouvernement pourrait aussi décider de rendre la troisième dose de vaccin obligatoire pour conserver son pass sanitaire, comme ce sera le cas à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et en début d’année prochaine pour les plus de 50 ans.

Test PCR valides 24 heure et non plus 72

Autre piste envisagée par l'exécutif : passer la durée de validité des tests PCR dans le cadre du pass sanitaire de 72 à 24 heures, afin d'inciter les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à le faire, a appris France Télévisions auprès de plusieurs sources proches de l'exécutif.

Incertitude sur le protocole sanitaire dans les établissements scolaires

Alors que lundi le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que 6.000 classes étaient fermées, un record depuis la rentrée de septembre, un renforcement du protocole sanitaire n’a pas été évoqué par Gabriel Attal à la sortie du Conseil de défense sanitaire ce mercredi. L’ensemble des établissements sont déjà soumis depuis la rentrée de la Toussaint à un protocole plus strict avec le retour du port du masque en primaire et le retour des fermetures de classes systématiques au premier cas de Covid-19.

Enfin, le port du masque en extérieur pourrait être réintroduit, dans certains lieux ou pour certains événements. De plus en plus d’arrêtés préfectoraux ont d’ailleurs localement devancé cette mesure.