Covid-19 : quelles sont les régions où les rendez-vous pour se faire vacciner explosent ?

1,9 million de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib en une semaine pour se faire vacciner contre le Covid-19. C'est deux fois plus que la semaine précédente selon la plateforme en ligne qui constate des disparités selon les régions.

Les trois régions qui ont la meilleure couverture vaccinale sont la Corse, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine

La vaccination contre le Covid-19 s'accélère. 25% de la population française a reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19 en France, selon les données publiées par Santé publique France ce mercredi. Cela représente 31,9% de la population majeure. Un taux de vaccination qui connaît des disparités régionales selon le site Doctolib qui concentre une grande partie des rendez-vous pris en ligne.

Comme l'explique Stanislas Niox-Château, le co-fondateur de Doctolib sur France Info, "ce taux est plus élevé dans certaines régions". "Les trois régions qui ont la meilleure couverture vaccinale sont : la Corse avec 33%, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine avec 29%." Il constate par ailleurs, "une accélération de la campagne de vaccination sur les 7 derniers jours" puisqu'il y a eu 1,9 million de Français qui ont pris leur rendez-vous de vaccination sur Doctolib en une semaine, soit "50% de plus que la semaine précédente".

Cette accélération est "tirée" vers le haut par quatre régions : "l'Île-de-France, où comme le précise Le Parisien, les rendez-vous pris ont doublé (+100%), les Hauts-de-France (+97%), le Grand-Est (+90%), et la région Auvergne-Rhône-Alpes (+76%)".

Cela s'explique aussi par le fait que depuis vendredi 30 avril, la vaccination a été élargie à toute personne de plus de 18 ans atteinte d'une comorbidité. La vaccination sera ouverte à toute la population majeure à partir de la mi-juin.

Stanislas Niox-Château rappelle par ailleurs qu'il y a environ 300.000 rendez-vous disponibles sur Doctolib chaque jour "en plus du million de rendez-vous dédiés à l'AstraZeneca" pour les Français de plus de 55 ans.