Covid-19 : quelles sont les restrictions toujours en vigueur ?

Le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun à partir du 16 mai

Nous retrouvons presque la vie d'avant Covid ce lundi 16 mai. Le masque n'est désormais plus obligatoire dans les transports en commun, mais uniquement recommandé. Un allègement de plus, vu l'amélioration très nette de la situation sanitaire ces dernières semaines. 32.000 cas de Covid sont désormais recensés en moyenne chaque jour en France, contre 117.000 le 16 avril. Les hôpitaux aussi, sont moins sous tension, avec environ 1.200 malades en réanimation, soit 400 de moins en un mois. Pour autant, les restrictions n'ont pas totalement disparu.

Le masque encore de mise

N'oubliez pas votre masque en sortant de chez vous, il pourra toujours vous être utile. Comme le précise le site officiel service-public.fr, le masque reste obligatoire dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux : hôpitaux, cliniques, centres de santé, cabinets des professionnels médicaux, pharmacies, laboratoires d'analyses médicales, Ehpads... Le pass sanitaire lui non plus n'a pas complètement disparu. Il faut donc toujours être vacciné ou présenter un test négatif récent pour entrer dans les lieux de santé, sauf urgences. Sont concernés les hôpitaux, cliniques, Ehpads, maisons de retraite...

Le vaccin de rigueur pour certaines professions

Ceux qui attrapent le Covid doivent toujours s'isoler. Entre 5 et 7 jours pour les personnes vaccinées, et entre 7 et 10 jours pour les non-vaccinées. Le vaccin, justement, est toujours obligatoire pour certaines professions : tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé, des centres de santé, des entreprises de transport sanitaire, les pompiers, les marins-pompiers...

Enfin, soyez prudents si vous partez à l'étranger, il reste toujours des restrictions pour voyager. Certains pays demandent encore des tests négatifs récents, ou un certificat de vaccination pour entrer sur leur territoire.