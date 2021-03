Covid-19 : quelles sont les villes les plus touchées en Ile-de-France?

L'Ile-de-France est aujourd'hui la région la plus touchée par l'épidémie de Covid-19 avec un taux d'incidence de 644 pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres de Santé Publique France portant sur la semaine du 21 au 27 mars. Mais la situation varie beaucoup d'un département à l'autre et même d'une ville à l'autre.

Ainsi ce taux grimpe à plus de 1000 dans dix communes franciliennes de plus de 10 000 habitants, soit quatre fois plus que le seuil d'alerte. Quatre villes sont situées dans le Val d'Oise (Goussainville, Jouy-le-Moutiers, Louvres et Pontoise), trois en Seine-et-Marne (Brie-Comte-Robert, Melun et Provins), deux en Essonne (Athis-Mons et les Ulis) et une dans les Yvelines (Limay).

Une personne sur 100 testée positive

Au total, une cinquantaine de communes en Ile-de-France dépasse le taux d'incidence de 1000 cas pour 100 000 habitants. Cela signifie qu'au moins une personne sur cent a été testée positive sur une semaine. Avec un taux d'incidence de 1000, vous avez 33% de chance d'avoir quelqu'un de positif dans un évènement qui regroupe vingt personnes selon l'outil CoviRisque du site CovidTracker.

Mais dans les plus petites villes et les villages, ces chiffres ne sont pas vraiment significatifs. Il suffit de quelques habitants positifs pour faire flamber l'incidence. En revanche, dans les grandes villes, ce taux témoigne d'une circulation intense du virus. Ainsi quatre des villes de plus de 10 000 habitants les plus touchées se situent dans le Val d'Oise, qui est aujourd'hui le département de France avec le taux d'incidence le plus élevé (plus de 800), devant la Seine-Saint-Denis.